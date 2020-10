Abandonó arquitectura por la comedia musical y es profesor: Facundo Magrané, el compañero de Cinthia Fernández en el Cantando 2020

Facundo Magrané se suma al Cantando 2020 junto a Cinthia Fernández (Santiago Guasch)

A sus 13 años, Facundo Magrané era tímido, no le gustaba hacer deporte y la primera vez que quiso hacerse escuchar fue justamente cuando quiso manifestarse a través de su voz. “Abrió una escuela de canto en la esquina de mi casa y mi primera pulsión fue que me anotaran para tomar clases”, cuenta a Teleshow . Sus padres, Marcela y Ricardo, no dudaron en inscribir a su hijo para que comenzara a dar sus primeros pasos en el arte.

Más tarde, cuando estaba en la secundaria del colegio Don Bosco de Ramos Mejía, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, eligió la orientación al arte, una pasión que tenía marcada desde que era chico y que a sus 16 años había decidido complementar con clases de teatro.

Cuando terminó la escolaridad, Facundo comenzó a estudiar arquitectura. Como los horarios de cursada del (Ciclo Básico Común) se superponían con sus clases, debió dejarlas a un lado para enfocarse en la carrera. “Ese año sentí que me faltaba algo, y me di cuenta que el teatro y el canto no eran solo un pasatiempo, que eran una necesidad”, cuenta el joven de 31 años que será compañero de Cinthia Fernández en el Cantando 2020, certamen al que se incorporan en el ritmo de homenajes.

Así fue como dejó de estudiar arquitectura para abocarse en su carrera artística. “Busquemos la mejor escuela”, le dijo su padre a Facundo apoyándolo en su decisión. Entonces, se anotó en una academia de teatro musical y años después recibió el título de intérprete.

Sus primeros trabajos en teatro fueron en paralelo a sus estudios. A los 21 años realizó Alicia en frikiland, un musical de la versión original de Alicia en el país de las maravillas, en el Teatro 25 de mayo. Además de la excelencia por haber pasado por ese complejo, para Facundo fue una experiencia muy importante porque fue su primer trabajo remunerado.

Allí comprendió que podía trabajar de lo que le gustaba. “Siempre traté de no perder el foco de lo que quería hacer. Tuve la suerte de tener profesores que trabajan en el ambiente y me llamaban para audiciones”, recuerda quien en 2017 dio un salto en su carrera y empezó a quedar seleccionado en reconocidos proyectos como Sunset Boulevard, en donde hizo los reemplazos de nueve personajes de la obra. “Fue una gran escuela”, recuerda quien también fue parte de Cabaret, obra que encabezaron Florencia Peña y Mike Amigorena.

Cuando Facundo terminó el espectáculo teatral, tenía pautado otro trabajo con la productora RGB Entertainment -de Gustavo Yankelevich-, pero la pandemia del coronavirus puso en pausa todos los proyectos. Es por eso que se limitó a continuar dictando clases de canto a sus alumnos a través de Zoom. Hasta que hace algunas semanas, Sebastián Mazzoni, jefe de coaches del Cantando 2020, lo convocó para ser pareja de Cinthia Fernández en el certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel De Brito. Según le dijeron, la bailarina lo eligió después de haber visto una audición que realizó en los estudios de LaFlia.

“En medio de todo lo que estamos pasando y con el poco trabajo que hay, le agradezco el gesto”, destaca Magrané que seguirá dando clases a sus 15 alumnos durante su participación en el reality de canto.

“Estoy contento de que esta posibilidad me haya llegado a los 31 y habiendo trabajado en grandes producciones”, continúa Facundo sobre su experiencia sobre el escenario. “Si bien esto es distinto, no me siento perdido”, agrega quien desde hace dos años está en pareja con Andrés, que es bailarín, actor y a quien conoció trabajando en el espectáculo El violinista en el tejado, de Raúl Lavié.

Con respecto a su participación en la pista más famosa del país, Facundo tiene claro que no busca la aprobación de nadie sobre su talento. “No voy a demostrar que soy cantante porque no me interesa. Yo quiero divertirme, mostrar mi parte más teatral, hacer un show”, sostiene y advierte: “Puede fallar, pero yo quiero pasarla bien”.

