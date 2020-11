A los ocho años pidió una guitarra y comenzó a escribir canciones, y ahora se lanza como solista: Sofía Rossi, la promesa de la música

Sofía Rossi (Crédito: Valeria Martins)

Los días previos a cumplir sus ocho años, Sofía Rossi ya sabía lo que quería de regalo: pidió una guitarra. “Pero no de juguete, una de verdad”, le aclaró a sus padres, Patricia y Fernando, que entendieron a la perfección que su hija, a su corta edad, quería comenzar a estudiar música.

Con su guitarra en mano, Sofía comenzó a escribir sus primeras canciones mientras tomaba clases en el colegio. “Me enseñaron los primeros cuatro cortes y cuando llegué a casa empecé a tocarlos”, recuerda durante una entrevista con Teleshow cuyo primer tema “fue casi como un hobby”. “Me sucedía algo, lo escribía en un diario y después lo pasaba a una canción”.

Más tarde, en su adolescencia, integró distintas bandas con las que tocó frente al público. Desde rock pesado, pasando por el pop, hasta covers de The Beatles, Sofía Rossi cantó todo tipo de ritmos porque a ella la hacía feliz cantar, no importa qué. “Me encanta escribir lo que siento y las cosas que me suceden”, sostiene la joven oriunda de Capital Federal.

Sofía tiene 30 años y antes de lanzarse como solista trabajaba en una entidad bancaria (Crédito: Valeria Martins)

Un día, una amiga le propuso que tocara en un bar durante un encuentro que había organizado. “Me encantaría, pero justo ahora no estoy en ninguna banda”, le aclaró Sofía. “Vení y tocá, como hacés con nosotros”, le respondió su amiga invitándola a que se animara a cantar frente al público como lo hacía en la intimidad: tocar la guitarra y cantar sola. Luego de armar un repertorio y brillar sobre un escenario improvisado en ese local, la convocaron de otros bares . De esa manera, su carrera artística comenzó a crecer.

En paralelo, Sofía estudiaba actuación, hacía comerciales y también trabajaba en una entidad bancaria. “Pero no era feliz”, dijo quien lo hacía por una necesidad económica. Y cuando vio la oportunidad renunció y se dedicó cien por cien a su carrera. Fue a fines de 2019 cuando se animó a dar el gran paso. Ocurre que su actividad laboral comenzó a interponerse en los castings, audiciones y otros compromisos artísticos. Y decidió enfocarse como actriz y cantante.

Así llegó “Carrusel”, tema para cuyo videoclip trabajaron solo mujeres. “Parte de bancarnos entre nosotras es encontrar estos lugares”, explica sobre el rodaje que tuvo lugar durante la pandemia del coronavirus y bajo el cumplimento de los estrictos protocolos. “Me encanta escribir canciones, generar conceptos y hablar de mis sentimientos, momentos que nos pasan por la cabeza en distintas situaciones. Es algo lindo”.

Sofia Rossi: Carrousel

En su faceta de actriz, Sofía Rossi tenía proyectos para concretar este año, pero que se cayeron por la pandemia del coronavirus. Aún así, y mientras las ficciones retoman con protocolos sanitarios, fue convocada para nuevos trabajos de los que no puede adelantar demasiado.

Empezó a estudiar actuación desde muy chica, se dedicó a ir a castings, audiciones, realizó distintas publicidades y comerciales. Hasta que tuvo la oportunidad de llegar a Agrandadytos, el programa que conducía Dady Brieva. Sin embargo, su participación se truncó por unas vacaciones familiares impostergables que, de todas formas, Sofía disfrutó muchísimo.

Sofía Rossi (Fotos: Valeria Martins)

Además, en 2018, viajó a Los Ángeles (Estados Unidos) y estudió actuación durante tres meses. Durante su carrera, filmó series para la web y fue co-protagonista de una película de terror en ciencia ficción.

“He pasado por trabajos que no me gustaban y no me hacían feliz. Dejarlos y saltar al vacío en medio de una pandemia es casi una locura. Y al mismo tiempo es algo que uno necesita. Vivir del arte en tiempos de pandemia se puede. Es complejo, pero necesario”, concluye Sofía Rossi apostando a su carrera como cantante y actriz, lejos de las labores que no la hacían feliz.

