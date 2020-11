10 momentos de Diego Maradona con la música, desde Charly García y Fito Páez a Pimpinela, Manu Chao y Bersuit

Seguidores de Diego Armando Maradona a las puertas de la Casa Rosada (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Con la muerte de Diego Armando Maradona se va un pedazo del patrimonio nacional, de frases que ya son parte del vocabulario popular, de canciones que le regalaron a él y que las disfrutamos todos. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) posteó una foto del Diez en sus cuentas oficiales y lo decretó Artista argentino. Maradona no solo fue un artista de la pelota, también creó un mundo alrededor suyo tan caótico y atractivo como él: irresistible.

Aunque el mundo hoy está llorando un ídolo, muchos músicos pudieron ofrendarle su homenaje en vida. Algunos se inspiraron en él, en su historia, en su carrera; otros lo invitaron a compartir escenarios, zapadas, salas de ensayo… Momentos que el Diez disfrutaba tanto como cuando estaba dentro de una cancha.

VER TAMBIÉN El último adiós: miles de personas despiden a Diego Maradona en la Casa Rosada

A comienzos de la década del 80, Diego estaba jugando en Barcelona, su carrera era ascendente, tenía facha y el carisma que lo hizo único. En un impasse con Claudia Villafañe, su novia de la adolescencia, el primer gran amor, y quien iba a ser la madre de sus hijas Dalma y Gianinna, Diego tuvo un romance con Lucía Galán. La cantante también estaba en la cresta de la ola con su hermano Joaquín, siempre de gira con Pimpinela y grabando discos, pero se hizo un tiempo para disfrutar de esta relación que llegó a durar nueve meses. Lucía lo contó después de muchos años, pero en el medio pasó algo más: Diego grabó una canción con el dúo de los hermanos Galán. “Querida amiga” fue un regalo para la mamá del ídolo, Doña Tota.

“Querida amiga”, Pimpinela con Diego Maradona

“El doctor Alfredo Cahe, médico de cabecera de Diego Maradona, confirmó anoche que el ex jugador argentino iba a partir en la madrugada de hoy, martes, desde Buenos Aires hacia La Habana para iniciar su tratamiento de rehabilitación en una clínica de Cuba. Maradona viaja acompañado de sus padres, su esposa Claudia Villafañe, su representante Guillermo Cóppola, y el médico”, escribió Carlos Ares para el diario El País de España, el 18 de enero de 2000. La estadía de Diego en Cuba fue un capítulo aparte en la historia de su vida y uno de los momentos más memorables fue cuando el Potro Rodrigo viajó para cantarle “La Mano de Dios”. La cumbre y su final con beso en la boca entre el Potro y el Diez, fue inmortalizada por las cámaras de Versus, el programa que conducía Jimena Cyrulnik para Telefe.

El Potro Rodrigo en Cuba cantándole a Diego “La Mano de Dios”

Maradona también estuvo modo presente en el Festival de Cannes 2008. Ese año, el director serbio Emir Kusturica presentó Maradona by Kusturica, un filme sobre la vida del futbolista. La canción que atraviesa la película documental es “La vida tómbola”, compuesta para el Diego por Manu Chao y publicada en el disco La Radiolina, de 2007. El músico francés radicado en España ya le había rendido tributo con su banda Mano Negra, cuando grabó “Santa Maradona” (Casa Babylon, 1994). Años más tarde Manu lo esperó a Diego y en una vereda de Buenos Aires le cantó “La vida tómbola”, junto al guitarrista Madgid Fahem. La serenata informal quedó registrada para siempre, pura música y pura emoción.

Manu Chao le canta al Diego “La vida tómbola”

Bersuit Vergarabat ya era una banda de estadios cuando en el festival Pepsi Music de 2005 avisaron que tenían un invitado muy especial. “Quiero que le den un fuerte recibimiento por lo que es, más que como futbolista, como ser humano: Diego Armando Maradona”, dijo Gustavo Cordera y el público que había llenado el Club Ciudad de Buenos Aires estalló en gritos y aplausos. Riéndose como un chico y vestido de pijama como la banda (ese era el uniforme habitual para los shows), Maradona saltó y cantó “El baile de la gambeta”. Esa canción podría ser un buen consuelo en un día como hoy: “Por eso ahora vamo’ a bailar, para cambiar esta suerte… Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte”.

“El baile de la gambeta”, con Bersuit Vergarabat

Un brindis entre Charly García, Juanse, Julián Weich y Maradona se televisó en 1994 y quedó para el recuerdo. Todos levantaban las copas en medio de la transmisión del programa 360, por Canal 13, se festejaba el cumple de Charly y Diego estaba ahí, para saludar y llevarse un souvenir. García le cantó “Maradona Blues”, un tema que compuso junto a Claudio Gabis y que grabaron ese mismo año para el disco Convocatoria. En su página oficial de Facebook, Gabis comentó el origen de aquella inspiración: “Charly y yo compusimos ‘Maradona Blues’ espontáneamente el día en que Diego quedó fuera del Mundial, a eso de las cuatro o cinco de la mañana, llenos de desilusión y tristeza”.

Charly García canta “Maradona Blues”

“Te agradezco por todos los faxes que me mandaste a Sevilla”, le decía Maradona a un joven y pelilargo Andrés Calamaro, después de charlar y reírse con Fito Páez en medio de una concentración de la Selección Argentina en 1994. Estaban en el predio de Ezeiza y se preparaban para ir al Mundial de Fútbol que se llevaría a cabo en los Estados Unidos. “Son unos maestros”, los elogió Diego después de que le cantaran, guitarra en mano, “Salud, dinero y amor”, de Los Rodríguez, la banda que Andrés tenía en España. Después de vencer a Nigeria, a Maradona lo expulsaron por doping: habían encontrado efedrina en su análisis de orina. La frase “No me drogué, me cortaron las piernas”, que dijo Diego el 30 de junio de ese año, quedaría para siempre ligada a la tristeza y a la frustración de todo un país.

Fito Páez y Andrés Calamaro le cantan al Diego en una concentración de la Selección Argentina

En 13 episodios, Maradona logró hacer un programa de televisión inolvidable que se llamó “La Noche del 10”. Entre muchísimas estrellas que pasaron por ahí, estuvo su querido y admirado amigo Joaquín Sabina. Por la pantalla de Canal 13 y con Sergio Goycochea como partenaire, Diego entrevistaba, presentaba, animaba. Sentado a la mesa con el cantante español, Maradona se dejó homenajear una vez más y escuchó atento el tema que le acababa de componer. Sabina, incluso, le agradeció a Juan Carlos Baglietto que le facilitara un acorde que le andaba faltando y entonó: “No te nos mueras más, pucha qué susto, Pelusa, hinchapelotas, guerrillero, sobrino de Fidel, hermano mío…”.

Joaquín Sabina en "La Noche del 10"

En el mismo Pepsi Music de 2005 en el que Diego subió al escenario de la Bersuit, también lo hizo con Los Piojos. En esa ocasión no fue para cantar, pero sí para hacer jueguitos con Andrés Ciro Martínez al terminar una enérgica versión de “Maradó”. La previa del Himno Nacional Argentino en la armónica de Ciro terminó de ponerle épica a una de las canciones maradonianas más emocionantes de todas. La amistad entre ellos llegó a ser estrecha y después de enterarse del fallecimiento del Diez, el actual líder de Los Persas volcó todo su dolor y su fanatismo en un sentido posteo en sus redes sociales.

Maradona con Los Piojos

Cantar tangos fue otro de los gustos que se dio el Diego y lo hizo en la televisión argentina con orquesta y todo. Fue durante un programa de Antonio Gasalla que se llamó La verdad de la Milanesa y que se emitió en 1994. “El sueño del pibe”, el tango elegido, le quedó como anillo al dedo, ya que habla justamente de un chico que quiere triunfar jugando a la pelota. Compuesto por Juan Puey y Reinaldo Yiso, el tema menciona a futbolistas de la década del 30 y del 40, como Baldomedo, Martino y Boyé. Con los años, algunos intérpretes han ido mechando esos apellidos por otros más actuales, y es el propio Diego quien menciona a “Maradona”, en el colmo de lo autorreferencial.

“El sueño del pibe”, cantado por Diego Maradona

Ya estaban separados, pero Diego jugaba con la posibilidad de que, entre Claudia (“la Claudia”) y él todavía pasaba algo. En La Noche del 10, programa en el que ella tenía una participación muy activa como productora, Diego le dedicó “Voy a olvidarme de mí”, de Carlos Vives. La cantó, la grabó, y luego formó parte de un video con imágenes de la vida que vivieron juntos. No se reconciliaron e incluso años más tarde terminaron en los tribunales por problemas de dinero, pero la fantasía de que algún día iban a volver a estar juntos siguió viva hasta hoy.

“Voy a olvidarme de mí”, de Carlos Vives, por Diego Maradona

SEGUÍ LEYENDO

El día que Maradona ovacionó a Andrés Calamaro después de escucharlo cantar Mi enfermedad

El día que Diego confesó qué frase pondría en su lápida y qué deseaba que Claudia le dijera al morir