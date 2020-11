El día que Diego Maradona ovacionó a Andrés Calamaro después de escucharlo cantar “Mi enfermedad”

En la previa del Mundial de 1994, Andrés Calamaro y Fito Paéz visitaron la concentración de la Selección argentina, en donde los recibió Diego Maradona

La relación de Andrés Calamaro y Diego Maradona comenzó hace muchos años. Compartían la pasión por el fútbol (a pesar de sus diferencias: uno era fanático de Boca y el otro, de Independiente) y por la música. Según sus palabras, la admiración era mutua por lo que cada uno hacía en lo suyo. Y solían decirlo en sus encuentros y también en declaraciones públicas. Más de una vez, el cantante tocó solo para el ex futbolista.

“Mi enfermedad”, de Los Rodríguez -grupo que integró Calamaro luego de Los Abuelos de la Nada- se convirtió en un hit en 1991 gracias a la versión que grabó Fabiana Cantilo. Por aquel entonces, Maradona tenía problema con las adicciones y cuando oyó el tema por primera vez llegó a pensar que lo habían escrito para él. Desde entonces, no paró de escucharlo y se volvió casi un himno para él.

En la previa al Mundial de 1994, Diego Maradona recibió a Andrés Calamaro y Fito Páez que se acercaron hasta la concentración de la Selección argentina para desearles buena suerte. La relación de amistad se siguió forjando al punto tal que el cantante ha grabado temas con la presencia del ex futbolista.

Conociendo el particular adoración de Maradona por “Mi enfermedad”, Andrés Calamaro se la cantó durante una reunión privada. Durante el emotivo momento -cuyo audio quedó registrado- se escuchó la voz de Diego, quien sobre el final ovacionó al músico. “oh le lé, oh la lá, si esto no es el rock, ¿el rock a dónde está?”, entonó eufórico mientras chocaba las palmas de sus manos y su pie contra el suelo.

En horas del mediodía del miércoles 25 de noviembre se confirmó la muerte de Diego Maradona, quien tuvo una insuficiencia cardíaca aguda que le generó un edema de pulmón. Consternado por la noticia, Andrés Calamaro utilizó su cuenta oficial de Twitter para despedir al ex futbolista de 60 años que había sido operado hacia dos semanas de un edema subdural y se recuperaba en una casa de Tigre a la que había sido trasladado.

“Espérame en el cielo, querido hermano”, escribió el popular cantante en la red social en la que tiene casi 300 mil seguidores, quienes de inmediato recordaron la admiración del DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata por “Mi enfermedad”, tema que terminó sonando en todos los estadios de fútbol del mundo.

Andrés Calamaro se suma a la larga de músicos que escribieron temas dedicados al ex futbolista. “Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie. Del lado del corazón. No me importa en que lío se meta, maradona es mi amigo. Y es una gran persona en el diez. En el alma guardó la camiseta de boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo. Y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón”, indica la letras de popular tema que le escribió a Andrés Calamaro a Diego Maradona.

