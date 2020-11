Nelson Castro, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Fernando Carnota y Oscar González Oro debutaron en el nuevo ciclo La Liga por Radio Rivadavia

El ciclo La Liga se emite una vez por mes a través de la emisora

Radio Rivadavia (AM 630) convocó a cinco destacados periodistas para realizar el ciclo La Liga: Nelson Castro, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Fernando Carnota y Oscar González Oro. El primer programa se emitió el jueves 19 desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Para la emisora fue un hecho histórico que conductores de una extensa trayectoria en los medios se reunieran en un programa especial transmitido vía streaming para todo el mundo.

Los integrantes llevaron adelante el ciclo radial en un estudio de televisión, cumpliendo con los protocolos correspondientes. Mientras que González Oro estuvo conectado a través de Zoom desde su casa de Punta del Este, Uruguay, donde se radicó desde hace unos meses. Desde allí conduce su programa Tarde pero temprano, que se emite de lunes a viernes de 14 a 17.

Eduardo Feinmann, Fernando Carnota, Baby Etchecopar y Nelson Castro

Durante la emisión, los cinco periodistas hablaron de la actualidad y discutieron temas de política, economía, salud, democracia, justicia y sociedad. Respecto a Alberto Fernández, Etchecopar aseguró: “Si estás con un corrupto puede ser que seas digno, pero compró tu dignidad para tapar su corrupción. Yo creo que eso es lo que tenemos, un Presidente que es un testaferro de la indignidad de un gobierno de doce años de saqueadores y piratas”. Mientras que González Oro señaló: “En la última entrevista le pregunté si había soñado con ser Presidente de la República y me contestó: ‘No, pero esta no me la voy a perder’...”.

Por otra parte, discutieron sobre el coronavirus y el desempeño de Ginés González García, el ministro de salud, durante este 2020. Sobre esta cuestión, Feinmann opinó: “Ginés arrancó el 23 de enero diciendo: ‘No hay posibilidad de que llegue el coronavirus, no creí que llegaría tan rápido, el pico será en junio, creí que iban a bajar los números con la cuarentena anterior’. Es un desastre, ¿no se dan cuenta?”.

Eduardo Feinmann

La transmisión se hizo por la frecuencia de Radio Rivadavia (AM 630), por la página web y por la cuenta de la emisora en Twitter, Instagram y en Facebook. También se pudo seguir a través del canal de Youtube de la radio, y un hubo un “detrás de escena” desde Instagram.

También los periodistas pudieron interactuar con el público que se comunicaba a través de mensajes que mandaban por las redes o por Whatsapp. Incluso algunas personas pudieron acercarse al camión de la Radio Rivadavia que estaba ubicado en Plaza Italia para expresar sus opiniones de los diferentes temas.

La Liga se grabó en un estudio de TV, respetando el protocolo

La Liga fue visto por más de 50.000 personas a través de la web y las redes sociales de AM630, marcando un importante récord para un programa radial. A pedido del público, el próximo domingo a las 16 la radio repetirá el programa para todos aquellos que no hayan podido escuchar.

Este ciclo especial se emitirá una vez por mes por Rivadavia. “La Liga es como el impuesto a las riquezas, te dicen que es por única vez pero queda para siempre”, dijo Carlota a sus compañeros a modo de broma sobre este nuevo espacio de debate que ha tenido un excelente comienzo.

SEGUÍ LEYENDO

El enojo de Cinthia Fernández porque Matías Defederico sale con una amiga suya: “Venía a tomar mate y hablábamos de mi divorcio”

Mucho entretenimiento y algo de información: quiénes serán los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff este fin de semana

Es físico, cantante y tiene 38 años: quién es el nuevo amor de Karina La Princesita y por qué, según ella, todavía no son novios

El reencuentro de Olivia Wilde y Jason Sudeikis luego de su separación y el paseo romántico de Kaia Gerber y Jacob Elordi: celebrities en un click