Patricia Sosa reveló que una famosa lo encaró a Oscar Mediavilla en el camarín del Cantando 2020: “Vos me calentás”

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla son una de las parejas más queridas del ambiente artístico

Oscar Mediavilla está teniendo una gran exposición en la pantalla chica por su participación en el Cantando 2020. El productor teatral se destaca por ser uno de los jurados más críticos del certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández en el prime time de El Trece.

Durante las emisiones, los participantes tienen miedo a las devoluciones de Mediavilla, quien no tiene reparos en decir lo que piensa. Además, suele poner notas bajas a las parejas. Pero más allá de ganarse el título de “villano” del ciclo, muchas mujeres lo admiran y lo consideran todo un galán.

Patricia Sosa está sorprendida por la gran popularidad que ganó su pareja en estos meses. En una entrevista con Pampita Online, aseguró: “Antes no era un sex symbol. ¿Qué pasó que a esta altura de la vida es un sex symbol? Cuando se va al Cantando lo maquillo, y me da risa porque me grita: ‘¿Me maquillás?’. Y yo no puedo estar soportando esto. ¿Cómo pasó esto?”.

Además, la cantante aseguró que algún día tiene ganas de ir al estudio donde se graba el programa “para marcar territorio”. En tono irónico, aseguró: “Voy a ir a mirar, como quien no quiere la cosa”. Cuando Pampita Ardohain le preguntó cuál había sido el comentario más fuerte que le habían hecho a su esposo, Patricia respondió: “Le han golpeado la puerta del camarín y le dijeron: ‘Mediavilla, vos me calentás’...”.

Sorprendida, la conductora quiso averiguar más de este episodio: “¿Quién le dijo eso? ¡Es una zarpada esa persona! ¿Qué hiciste?”. La artista le respondió: “No lo puedo decir, pero es una atrevida maleducada esa persona. Una desubicada total. Me lo contó Oscar y me dijo que no sabía qué hacer, que le contestó: ‘Ah, bueno’. Pero es verdad, debe ser incómodo para un señor que vengan a encararlo así, tan de frente”.

“¿Cuál fue tu reacción?”, le consultó Pampita, muy entusiasmada. “¿Y qué querés que haga? No sé qué hacer. Mientras tanto, como está viviendo en mi casa, lo espero con ricas comidas, a la noche brindamos juntos todos los días por un día más. Pero que no se la crea la del sex symbol”, le respondió Patricia.

El jurado se ganó la etiqueta de "sex symbol"

Mediavilla y Sosa se conocieron en su juventud cuando integraron la banda de rock La Torre en la década del 80. Lograron tener mucho éxito tanto en la Argentina como en el exterior. Además de compartir los escenarios, los músicos se enamoraron. Más allá de que tuvieron algunas idas y vueltas en la relación, su amor sigue intacto con el correr de los años.

El productor musical y su pareja han vivido muchas situaciones a lo largo de su vida. En el ciclo Los ángeles de la mañana, Oscar recordó un llamativo episodio que ocurrió durante una gira en Rusia: “Una vez estábamos con La Torre tocando en Moscú y yo me quedé hablando con un ruso que tocaba con nosotros. Teníamos un traductor cubano que después se fue. Él me dijo: ‘Después de unos vodkas se van a entender’...”.

Luego de tomar varias copas, el ruso se fue del hotel. Según su testimonio, estaba tan borracho que no recordaba el piso de la habitación donde se hospedaban. “Empecé a ir despacito agarrándome a la pared. No sabía adónde ir. Me subí al ascensor como pude. Yo apreté el seis. Se subieron unas cinco chicas que trabajaban y me vieron agarrado contra el espejo del fondo. Entonces, una se empezó a sacar la ropa, me tocaban”, relató entre risas.

“Cuando (la puerta del ascensor) se abrió en el sexto piso, estaba Patricia... Me dijo: ‘Andate a la...’. Yo le dije: ‘No es lo que ves, no las conozco a las minas’. Lo peor de todo es que se sintió un portazo y yo no sabía adónde tenía que ir. Empecé a tocar todas las puertas y si me hablaban en ruso, yo seguía”, explicó Mediavilla en el ciclo de El Trece.

Durante la charla, el conductor Ángel de Brito le preguntó quién era el más celoso en la pareja. El jurado le respondió con total sinceridad: “No somos celosos, no sé. La pasamos bien, no sé por qué motivo... (risas). Cuando empezamos a salir estaba más atento”.

