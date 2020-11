Los días de Felicitas Pizarro, aislada en su casa con coronavirus, embarazada de siete meses y con su marido recién operado

(@felipizarro)

Felicitas Pizarro, jurado de El Gran Premio de la Cocina y embarazada de siete meses, continúa aislada en su casa tras haber dado positivo en el test de covid-19. Cuando ya todo parecía bastante complicado, se le sumó un ingrediente más al combo. “Bingo, covid y apendicitis”, escribió desde su cuenta de Instagram junto con una foto de su marido, Santiago Solerno en el hospital.

En diálogo con Teleshow , la cocinera explicó que ni su esposo ni su hijo Ramón de tres años tienen coronavirus, sino que solo ella transita la enfermedad, aunque de manera asintomática, por lo que se encuentra bien de salud, aunque alerta ante cualquier posible manifestación de la enfermedad.

Con ella aislada en su casa sin poder mantener contacto con nadie de afuera, su marido fue operado de apendicitis y el jueves por la tarde fue dado de alta. “La logística es compleja porque estoy embarazada de siete meses, tengo un hijo de tres y estoy cuidando un poco a un operado”, dijo Piazarro, pero destacó que aún así la situación es “llevadera”: “Tengo casa, jardín, pileta y podemos hasta cambiar de ambiente y aire un poco”.

Aunque su marido fue hisopado en la clínica y dio negativo, regresó a su casa con ella que es positiva: “No teníamos otra opción. No teníamos dónde aislarlo, en la casa de su madre o mis padres nos parecía mas riesgoso así que volvió y nos cuidamos como si fuésemos positivos los tres”.

“Para el que tiene contacto estrecho con un positivo son 14 días de aislamiento y para mí, diez desde que me hisopé, así que se quedara acá unos días mas con mi hijo por si los contagié”, explicó la cocinera que una vez que pasen los días indicados por los médicos, retomará con sus actividades en el ciclo de El Trece. Mientras, será reemplazada por Jimena Monteverde.

El martes, luego de que se supiera que ella y que Carina Zampini tenían coronavirus, Felicitas habló con Teleshow y contó que su obstetra le recomendó que no se preocupara, pero que lo mantuviera al tanto de todo.

La cocinera, que pronto estrenará un nuevo ciclo en El Gourmet junto con su marido, Contigo pan y cebolla, ya es mamá de un nene y en enero nacerá su segundo hijo. “Se va a llamar Indalecio. Es un nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar, pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo”, había contado en una entrevista Radial.

Por su parte, la conductora de El Gran Premio de la Cocina había permanecido aislada desde el positivo de su compañero Juan Marconi e informó los resultados de su test a sus seguidores a través de las redes sociales: “Hola a todos. Buen día. Les cuento que mi hisopado dio positivo, estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento. Gracias por tantos mensajes ayer, a la espera del resultado, y por el amor de siempre en sus palabras. Les dejo mimos al alma y mi sonrisa, siempre”.

Pizarro no es la única famosa embarazada diagnosticada con covid-19. La ex vedette Gabriela Mandato dio positivo de coronavirus justo un día antes de dar a luz a Ignacio Valentino. Actualmente tanto ella como su bebé están bien, pero las horas posteriores a la cesárea no fueron nada fáciles ya que ella tuvo que permanecer aislada para no contagiar a nadie y su bebé, que estaba con ella, no habría recibido toda la atención requerida. “Mi hijo lloraba, se notaba que tenía hambre, hacía diez o quince horas que había nacido y no comía y ningún neonatólogo lo había venido a ver”.

