El Gran Premio de la Cocina: el agravio de Christian Petersen dirigido a uno de los semifinalistas

Christian Petersen fue muy duro con Santiago, uno de los semifinalistas (Video: El Gran Premio de la Cocina, El Trece)

La novena temporada de El Gran Premio de la Cocina ya está en instancias finales. En esta oportunidad, compiten los campeones de todas las ediciones anteriores del reality conducido por Carina Zampini y Juan Marconi por la pantalla de El Trece.

Los participantes quieren ganar a toda costa para consagrarse en la final del certamen y se vive un clima muy tenso. Recientemente, Christian Petersen criticó a uno de los semifinalistas, Santiago, por su comportamiento en medio del programa.

Todo comenzó cuando el jurado estaba dándoles consejos a los cocineros y les explicaba qué esperaba de sus platos. Mientras los veía cocinar les daba recomendaciones para lograr una buena preparación. De repente, apareció Santiago para agarrar un producto de la mesada que se había olvidado y pasó por atrás de Christian.

“Ahí Santi pasó y se llevó manteca por ejemplo. No sé si la habían agarrado o se olvidó, pero ahora entró una de las cosas. Ahora dice que lo va a traer, agarró manteca”, dijo Marconi. “Qué poco tino igual, estábamos el conductor y el jurado hablando y pasa por atrás para que el jurado vea que se olvidó cosas. Es un salame”, aseguró Petersen.

“Mirá, se lo dijo”, dijo Marconi sorprendido al escuchar el exabrupto de su compañero. “Perdón”, respondió el jurado, arrepentido por su reacción contra el participante. “Está bien, pero es gastronómico el término”, señaló Marconi en tono de humor.

Varios integrantes del programa se contagiaron coronavirus

Cabe recordar que en El Gran Premio de la Cocina hubo una ola de contagios de COVID-19. Los conductores Juan Marconi y Carina Zampini dieron positivo, así como la jurado Felicitas Pizarro. Los tres se encuentran aislados, recuperándose en sus respectivas casas.

Marconi fue el primero en confirmar que contrajo coronavirus. Según relató el conductor, se juntó a comer un asado con amigos y si bien aseguró que cumplió “con todos los protocolos” (al aire libre y no más de 10 personas), al día siguiente del encuentro uno de ellos comenzó a presentar síntomas, se realizó un hisopado y dio positivo

Por ello dio aviso a la productora y no fue a grabar el resto de la semana “por prevención”. Aunque no presentaba síntomas decidió hacerse el hisopado que en un principio dio negativo. Sin embargo, “caían otros amigos”, continuó Marconi, por lo que decidió realizarse un nuevo test que esta vez dio positivo. “Caímos todos. Más allá de que estaba permitido lo que hicimos, soy un caso de que me contagié haciendo lo permitido. No hay que quedar de cuidarse”, reflexionó.

Felicitas también se contagió del virus, pero por suerte es asintomática. Apenas conoció el resultado de su test se contactó con su obstetra porque está transitando el séptimo mes de embarazo. “Me dijo que no me preocupara y que lo mantuviera al tanto de todo”, dijo a Teleshow . La situación fue más compleja cuando su pareja, Santiago Solerno, fue internado de urgencia para ser operado por una apendicitis.

Con respecto a las emisiones del programa de cocina, hay algunos programas que ya han sido grabados. Sin embargo desde la producción encontraron reemplazantes para dos de los tres infectados: la conductora y la jurado.

Como Zampini no podrá iniciar la nueva temporada del ciclo el próximo martes 17, será reemplazada por Andrea Politti en la conducción. Mientras que para ocupar el rol de Pizarro, la convocada fue su colega, la cocina del programa de Mirtha Legrand que actualmente conduce Juana Viale, Jimena Monteverde.

