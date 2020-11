Felicitas Pizarro, embarazada de siete meses, tiene coronavirus: “Mi obstetra me dijo que no me preocupara pero que lo mantuviera al tanto”

(@felipizarro)

Felicitas Pizarro, embarazada de siete meses, confirmó a Teleshow que tiene coronavirus. La jurado de El Gran Premio de la Cocina es asintomática pero se realizó el test luego de que se confirmara que su compañero en el ciclo, Juan Marconi, había contraído el virus. Carina Zampini también tiene covid-19.

“Me siento bien y sin síntomas”, dijo la cocinera que de todas formas, a pesar de su cuadro asintomático, deberá permanecer asilada al menos por nueve días más en su casa con su marido Santiago Solerno, también cocinero y con el hijo de ambos, para evitar esparcir el virus. Apenas conoció el resultado de su test se contactó con su obstetra que le transmitió tranquilidad: “Me dijo que no me preocupara y que lo mantuviera al tanto de todo”.

Una vez pasados los nueve días, si el hisopado finalmente da negativo, Felicitas retomará con su labor como jurado junto con Mauricio Asta y Christian Petersen hasta fines de diciembre, cuando comience su licencia por maternidad.

La cocinera, que pronto estrenará un nuevo ciclo en El Gourmet junto con su marido, Contigo pan y cebolla, ya es mamá de un nene y en enero nacerá su segundo hijo: “Se va a llamar Indalecio. Es un nombre que le gusta a mi marido. A mí no me terminaba de cerrar, pero ahora lo empecé a nombrar y me estoy acostumbrando. El nombre de mi primer hijo es Ramón y lo elegí yo”.

“Mi hijo va a nacer en enero. Así que termino el año trabajando y después me tomaré una licencia. Me gustaría volver a trabajar a los tres meses”, contó hace unas semanas en una entrevista radial.

En tanto, casi al mismo tiempo que Felicitas supiera que tenía coronavirus, Carina Zampini recibía la misma noticia. La conductora no había experimentado síntomas, incluso se sentía “perfecta”, según había contado. Pero que Juan Marconi fuera diagnosticado con COVID-19 encendió las alarmas y es por eso que este lunes la actriz decidió aislarse por precaución y realizarse un hisopado, como anunció en su cuenta de Twitter al aclarar por qué no estaría presente en el piso de Los ángeles de la mañana, al que había sido invitada.

el gran premio de la cocina

Este martes por la mañana recurrió nuevamente a sus redes sociales para informar que había contraído coronavirus. “¡Estoy muy bien, sin síntomas hasta el momento! -les contó Zampini a sus seguidores, más de un millón solo en Twitter-. Gracias por tantos mensajes (enviados) ayer, a la espera del resultad. Y por el amor de siempre en sus palabras. Les dejo mimos al alma y mi sonrisa... ¡siempre!”.

Marconi explicó que el martes de la semana anterior se juntó con un grupo de amigos a comer un asado, cumpliendo con el protocolo previsto para este tipo de reunión social: al aire libre y no más de diez personas. Al día siguiente (miércoles 4) uno de sus amigos presentó síntomas, se realizó el hisopado y dio positivo; poco después, otro de los asistentes también confirmó que tenía COVID-19. En ese momento el periodista se comunicó con la producción de El gran premio..., y se determinó que ya no concurriera al estudio por el resto de la semana.

Un primer hisopado hecho el viernes le dio negativo, mientras “caían otros amigos”, según describió el propio Marconi. Un nuevo test terminó acercando el diagnóstico: el conductor tiene coronavirus, al igual que todos los invitados a ese asado. Y hoy, como sus compañeras de programa, Zampini y Felicitas.

Adolfo Etchegaray es jefe de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario Austral, había explicado hace unas semanas sobre el desarrollo del covid-19 en las gestantes: “El virus suele producir enfermedades graves en adultos mayores y/o en personas con comorbilidades. Pero en la mayoría de las embarazadas esta enfermedad suele tener un curso benigno, muchas veces asintomático o similar a una gripe. Lo mismo suele ocurrir con los bebés”.

El médico recomendó “tranquilidad" y seguir con las recomendaciones comunes a todos: distanciamiento social y medidas de higiene personal, además de no discontinuar con los controles y ecografías de rutina.

“La evidencia actualmente disponible sugiere que el riesgo de transmisión vertical intraparto, o a través de la lactancia materna, es muy poco probable. Y los casos de infección neonatal descritos parecen provenir de transmisión horizontal. No obstante, aún en pacientes con infección confirmada, si el estado materno y neonatal lo permiten, se recomienda que se promueva la lactancia materna”, cerró el especialista.

La ex vedette Gabriela Mandato, embarazada de nueve meses, dio positivo de coronavirus justo un día antes de dar a luz a Ignacio Valentino. Actualmente tanto ella como su bebé están bien, pero las horas posteriores a la cesárea no fueron nada fáciles ya que ella tuvo que permanecer aislada para no contagiar a nadie y su bebé, que estaba con ella, no habría recibido toda la atención requerida. “Mi hijo lloraba, se notaba que tenía hambre, hacía diez o quince horas que había nacido y no comía y ningún neonatólogo lo había venido a ver”, contó a Teleshow.

Además, todo el tiempo hasta que fue dada de alta de su cuadro de coronavirus, estuvo con barbijo, y tratando de mantener poco contacto con el pequeño, por lo que recién a una semana de nacido, pudo quitarse el tapa bocas y darle un beso: “Lloré. Pensaba que iba a pensar que no lo quería y que por eso no lo besaba, uno piensa mil cosas. Esta enfermedad es muy marginal, tuve que agarrarlo lo menos posible. Le pedía perdón a mi hijo por haber pasado lo que pasó, me sentí culpable por no poderlo besar, pero ahora estamos acá, en casa, juntos y contentos”.

SEGUÍ LEYENDO

Gabriela Mandato dio a luz con coronavirus y denuncia violencia obstétrica: “Mi bebé nació, pasaron 10 horas y no comía”

Juan Marconi dio positivo de coronavirus y Carina Zampini está aislada: qué pasará con El gran premio de la cocina