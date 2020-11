Christian Sancho se conmovió en Masterchef Celebrity al recordar lo primero que comió cuando llegó a Buenos Aires: “No tenía un mango”

Christian Sancho no logró conmover al jurado con su sandwich de milanesa (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Apenas escuchó cuál era el desafío del día en Masterchef Celebrity, Christian Sancho supo qué era lo que tenía que preparar. El modelo se encuentra en el certamen reemplazando por unas semanas a Vicky Xipolitakis, quien tuvo que ausentarse de las grabaciones después de haber contraído coronavirus, por lo cual siente que su responsabilidad es doble. Sin embargo, desde el momento en que el jurado anunció que había que elaborar “una milanesa reversionada”, se mostró más que confiado.

Sucede que, no bien Donato De Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen, quien ocupa el lugar de Germán Martitegui, dieron a conocer la consigna, Sancho se trasladó mentalmente a la década del ’90, cuando dejó su Rosario natal para venir a probar suerte a la Capital Federal. “Voy a preparar la primera comida que probé cuando llegué Buenos Aires: el sandwich de milanesa comprado en Retiro. En aquel momento no tenía un mango”, dijo el modelo.

¿Cómo pensaba innovar Christian su preparación para sorprender a los chefs? Su idea era ponerle un toque de “magia” agregándole la palta que conoció años más tarde en México y algún que otro aditamento. “Creo que le tengo que hacer un homenaje a los orígenes, al desarraigo y a todo eso que me trajo cuando tenía mucha hambre”, dijo el modelo.

Lo cierto es que, llegado el momento de la degustación, Sancho no obtuvo los resultados esperados. “La sensación de caminar hacia ese gran jurado es indescriptible. Siento que cuando uno lo hace con esfuerzo y con amor, por lo menos un buen resultado va a tener”, dijo mientras presentaba su Sanguchazo, nombre que le puso a su original sandwich de milanesa con mayonesa de palta y cebolla morada. Pero se equivocó.

El sandwich de milanesa de Christian Sancho

“A veces pasa que uno, cuando llega del interior, viene sin un mango. Y comer, cuesta. Yo soy un agradecido de tener la posibilidad, hoy, de comer lo que quiero. Y siento que lo mejor que podía hacer, como dijo Dolli, era cocinar con el corazón. Así que me fui a mi abuela, a mi vieja y a ese sandwich que me comí en Retiro aquella vez”, explicó Sancho con lágrimas en los ojos, cuando Santiago del Moro, conductor del reality, el preguntó el por qué de su elección.

Lo cierto es que Donato le agradeció al modelo por compartir esa conmovedora anécdota, pero no pareció convencido cuando el participante le contó lo que le había aportado de nuevo a la receta. “Aquel sandwich tenía solamente lechuga y tomate. Así que traté de ponerle todas esas cosas que a uno le gustan y que yo he probado en otros lugares. Pensé en la palta, en la cebolla morada...”, argumentó Sancho.

Dolli, por su parte, le elogió la cocción del huevo duro. “Si hay alguien que ha sabido cocinar huevos toda su vida, ese soy yo. Me gustan para desayunarlos con una tostada a la mañana”, explicó Christian. Sin embargo, a pesar de reconocer que había hecho un “estupendo sandwich de milanesa” con una “ensalada impecable”, la cocinera le remarcó que no había cumplido con el objetivo del día.

Finalmente, Betular le dijo que no tomaba a la palta y la cebolla como una innovación. “Me pregunto qué hubiera hecho Vicky”, dijo el jurado, que no se mostró complacido por el plato, por lo que Sancho tuvo que tomar el delantal gris y pasar al jueves de última chance, buscando evitar la gala de eliminación del domingo.

