La bronca de Rocío Marengo con una compañera de Masterchef Celebrity: “Le hablo y mira para el costado”

A medida que avanzan los programas y cada vez quedan menos participantes, las tensiones salen a la luz en Masterchef Celebrity y el clima de armonía y compañerismo empieza a mostrar signos de deterioro. En la competencia de este lunes, las que reavivaron una vieja polémica fueron Rocío Marengo y Sofía Pachano. El azar determinó que ambas tuvieran que realizar la misma preparación, una musaka griega, por lo que el intercambio de consejos e ingredientes las obligó a una interacción a la que no están acostumbradas. “Siento que estoy mendigando una amistad”, dijo Rocío, quien se siente desplazada por sus compañeras. “Siempre vi que me hacían a un lado, entonces opté por atacar”, amplió.

El cruce entre Pachano y Marengo tuvo una tercera en discordia. Como ganadora de la medalla de beneficios, Leticia Siciliani dispuso de la posibilidad de elegir a dos participantes para aportarles cinco minutos extra, o quedarse ella con el beneficio. Sofía descontaba que iba a ser la elegida, pero sin embargo Siciliani optó por Fede Bal y Natalie Pérez. Y Marengo se encargó de hacérselo notar durante todo el programa.

Antes de empezar el desafío, el conductor Santiago del Moro se acercó a la cocina de Marengo y empezó a jugar su juego. “Sofía te dio un montón de cosas. Buena compañera”, comentó con inocencia el conductor. “Buena compañera”, ratificó Marengo y no se quiso quedar atrás: “Yo le di tomatito cherry y le voy a dar tomillo”, agregó la finalista de la edición chilena del reality.

Con su tranquilidad característica, Del Moro optó por echar más leña al fuego y recordó una vieja rencilla. “Entre ustedes había como cierta pica”, afirmó. “Sí, pero es parte de los retos que uno está nervioso y se la agarra con quien no se la tiene que agarrar”, aceptó Marengo. “Estamos armando una relación, día a día”, agregó, hasta que intervino Pachano, que se había quedado con algo guardado. “Ahora que Leti no me dio los cinco minutos, me voy con Rocío”, comentó con cierta ironía. “Rocío te mata si puede. No confíes en Rocío”, advirtió Siciliani. Allí la producción mostró el flashback de cuando Marengo tuvo la medalla de beneficios y eligió a Pachano como su víctima, privándola de la utilización de una batidora. “Todo vuelve en la vida, Rocío. La venganza es un plato que se come frío”, había dicho Pachano en aquella oportunidad.

No hubo tal venganza aunque sí un plato que volvió a unirlas en la competencia y Marengo fue hasta la estación de Pachano en busca de unas berenjenas. “Las voy a usar”, la cortó en seco Pachano, lo que enfureció a su compañera. “No le pone nada de voluntad. Nada. Le hablo y mira para un costado... Pero voy a luchar por la amistad”, explicó Rocío.

Avanzada la competencia, y mientras revolvía la carne de su preparación, Pachano advirtió nuevamente la presencia de Marengo en su estación. “¿Estás choreando?", le preguntó, al verla escarbar entre sus cosas. Marengo parecía no oírla mientras olfateaba algunos vegetales. “Necesito un poquito de perejil, se me mezclaron las cosas verdes”, le comentó. “Me seguís choreando”, insistió Pachano, que finalmente le dio el perejil. “Ahora estamos en yunta”, dijo Rocío en el back, aunque su compañera la corrigió. “Todavía para una amistad falta mucho. Acá, amiga es Leticia más allá de que hoy, bueno...”, insistió Pachano con su resquemor. “Bichi hoy te clavó un puñal”, la interrumpió Marengo en referencia a Siciliani, quien hacía oídos sordos concentrada en su preparación.

La polémica pareció debilitar a las dos participantes, que no tuvieron buenas devoluciones del jurado y tuvieron que calzarse el delantal gris. Quien estuvo más cerca fue Sofía Pachano, a quien le hubieran hecho falta cinco minutos más para subir al balcón. Los cinco minutos que podría haberle dado su ami Bichi, pero eligió a otros participantes. ¿Cómo seguirá la historia? Por lo pronto, con Siciliani en el miércoles de beneficios. Y con Pachano y Marengo nuevamente frente a frente en el jueves de última chance. ¿Habrá un nuevo round?

