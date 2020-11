Juan Marconi dio positivo de coronavirus y Carina Zampini está aislada: qué pasará con El gran premio de la cocina

La palabra de Juan Marconi luego de dar positivo de coronavirus (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Juan Marconi, conductor de El gran premio de la cocina junto a Carina Zampini, dio positivo de coronavirus. Motivo por el cual sus compañeros del reality gastronómico de El Trece permanecen aislados y a la espera del resultado del hisopado que se realizaron.

La actriz debía estar este lunes en Los ángeles de la mañana, pero -según comunicó en su cuenta de Twitter- no asistió por prevención. “Lamentablemente no voy a estar. Nuestro compañero dio positivo de COVID-19, por lo que estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente”, indicó en la red social en la que tiene más de un millón de seguidores.

Además, aclaró que se siente bien y que no presenta ningún síntoma compatible con coronavirus. “Me siento perfecta y sin ningún síntoma”, aseguró junto a emoticones de corazones.

El tuit de Carina Zampini

Luego, Juan Marconi salió en vivo a través de una videollamada y contó que el martes pasado se juntó a comer un asado con su grupo de amigos, pero cumpliendo con todos los protocolos: fue al aire libre y no eran más de 10 personas. Sin embargo, al día siguiente uno de ellos comenzó a presentar síntomas, se realizó un hisopado y dio positivo. “Después cayó otro y pensé ‘acá hay algo’. Así que avisé a la productora y no fui a grabar todo el resto de la semana por prevención”, contó el conductor que permaneció aislado en su domicilio.

El viernes, aunque no presentó síntomas, decidió hacerse un hisopado porque otros amigos siguieron dando positivo. “Me dio negativo, me quedé tranquilo, pero caían otros amigos", siguió Marconi que el domingo se realizó un nuevo testeo y dio positivo.

“Caímos todos. Más allá de que estaba permitido lo que hicimos, soy un caso de que me contagié haciendo lo permitido. No hay que quedar de cuidarse”, continuó quien decidió hisoparse el domingo porque este lunes debía reincorporarse al trabajo.

Carina Zampini y Juan Marconi, conductores de "El Gran Premio de la Cocina"

Con respecto a las emisiones de El Gran Premio de la Cocina, Marconi explicó que hay programas grabados, y que él se va a reincorporar recién dentro de 10 días. De todas formas, tiene pensado hacerse un hisopado antes de retomar su actividad laboral.

“Lo que más me importa es que todos los que se vayan a hisopar no tengan COVID-19. Ya es una bendición no sentirse mal, pero hay una parte mental cuando uno piensa a quiénes vio. Por eso quiero dejar el mensaje de que no hay que quedar de cuidarse”, concluyó Juan Marconi y aclaró que se comunicó con todas las personas con las que tuvo contacto luego de que su hisopado diera negativo. “Hice lo mejor que pude y espero que salga todo de la mejor manera”.

SEGUÍ LEYENDO

Quiénes son los primeros famosos que se ofrecieron aplicarse la vacuna rusa contra el coronavirus

Regreso de la actividad teatral a la Ciudad: cómo es el protocolo sanitario que espera la aprobación de Nación

“Mugre”, el nuevo single de Wos que bate récord en YouTube: fue lo más visto a nivel global

La novia de Zac Effron se divirtió en la playa, Sylvester Stallone volvió a filmar y Megan Fox y Machine Gun Kelly compartieron un paseo romántico: celebrities en un click