Dalma Maradona explicó por qué se fue del estudio en medio de la grabación de Masterchef Celebrity

La participación de Dalma en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

En la emisión del lunes de Masterchef Celebrity, los participantes pudieron cocinar con la ayuda de un ser querido. Claudia Villafañe contó con la compañía de Dalma, la mayor de las hijas que tuvo con Diego Maradona. En este desafío interesante y complejo madre e hija debieron preparar un postre Balcarse.

Esta dupla funcionó muy bien en la preparación del plato. “¿Cómo la estás pasando en Masterchef, Dalma?”, le preguntó Santiago del Moro, conductor del ciclo de Telefe, mientras la actriz sacaba un bizcochuelo del horno. “Bárbaro”, contestó en tono irónico. “Vamos que Claudia viene muy bien en la competencia, hay mucha presión sobre vos”, agregó el presentador.

Luego, ambas presentaron el postre terminado a los miembros del jurado. Germán Martitegui le pidió un favor a Dalma: “Probá y decime si esto está bien”. La actriz le respondió: “Ay no, por favor. No como dulce de leche”. El reconocido chef le contestó: “El destino de tu madre está en tus manos”. Finalmente, Dalma accedió al pedido y probó un bocado de la torta. Entre risas, manifestó: “Espectacular... me gusta el dulce de leche”.

El abrazo entre Dalma y Claudia

Tras recibir buenas devoluciones de los expertos, la hermana de Gianinna Maradona dejó el estudio por un motivo de fuerza mayor. “Perdón que me tengo que ir, pero tengo una bebé que es la primera vez que dejo tanto tiempo, entonces estoy como desesperada”, señaló la actriz muy preocupada y se retiró para cuidar a la pequeña hija Roma, fruto de su relación con Andrés Cardarelli.

En las redes sociales, hubo muchos comentarios al respecto ya que generó sorpresa la actitud que tuvo la joven de irse en medio de la grabación. Al ver el revuelo, Dalma dio más explicaciones de su intempestiva salida del ciclo en su cuenta de Twitter: “Me dio mucha pena tener que irme antes del programa pero la grabación dura 8 horas y 1) mi hija no tiene niñera 2) no me pareció buena idea llevarla a un canal y que esté encerrada en un camarín”.

Dalma Maradona dio más explicaciones en Twitter

En una emisión de muy buenas preparaciones, la ex de Diego Maradona tuvo que esperar hasta último momento para conocer la palabra final del jurado. A la instancia decisiva llegó junto a Federico Bal, quien cocinó unos niños envueltos en compañía de su novia, Sofía Aldrey. La novia del hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri sorprendió con su participación en el reality, ya que tiene un perfil muy bajo y no suele aparecer en los programa de televisión.

Cuando el jurado Damián Betular finalmente dijo su nombre, Claudia suspiró aliviada aunque lamentó la ausencia de su hija. “No tengo a Dalma para abrazarla y agradecerle, pero este triunfo y esta subida al balcón es también de ella”, dijo la participante que, con la ayuda de la actriz, sufrió más de lo que estaba acostumbrada. Pero el enorme esfuerzo de ambas valió la pena ya que se hizo un lugar en el miércoles de beneficios con las mejores cocineras del día, un honor que estuvo reservado a las hermanas, tanto a Belu y Emily Lucius como a Vicky y Stefi Xipolitakis.

