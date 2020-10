La millonaria cifra que ganó Chespirito con el Chavo, el Chapulín y sus personajes

Hijo de un pintor y dibujante, Roberto Gómez Bolaños estudió ingeniería, pero siempre su pasión siempre fue escribir, por eso su apodo Chespirito, derivado de “mini Shakespeare”. Le dio vida y le puso el cuerpo a personajes como Chavo, el Chapulín Colorado, el doctor Chapatín o el Chómpiras y aunque hace décadas que sus ciclos dejaron de emitirse, siguen vigentes entre las nuevas generaciones.

Hace unos días se conoció la millonaria cifra que recaudó el actor y escritor a lo largo de los años. El sitio Celebrity Net Worth, aseguró que el artista recaudó unos cincuenta millones de dólares. La mayor heredera de la fortuna serpia su esposa, Florinda Meza, quien le dio vida a Doña Florinda y La Popis entre otros personajes.

“Fue un actor, director y escritor mexicano que tenía un patrimonio de 50 millones de dólares”, comienza la publicación y luego hace un repaso por la carrera del artista. El sitio también asegura que Florinda Meza tiene un patrimonio de 20 millones de dólares. Aunque en ninguno de los casos aclara cómo están compuestos dichos valores. También se refieren a Carlos Villagrán, y aseguran que tiene diez millones.

Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos del humorista fundó Grupo Chesprito, la empresa que tiene los derechos de propiedad intelectual de los libros y personajes creados por Gómez Bolaños.

La firma no logró llegar a un acuerdo comercial con Televisa para que se emitan los capítulos del show. Hace unos meses, el hijo del actor se lamentó: “Tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”.

Los primeros trabajos del actor fueron cuando tenía 22 años en una agencia de publicidad y tiempo después comenzó a hacer libretos radiales, televisivos y teatrales para ciclos de gran audiencia en México. La gran oportunidad le llegó en 1969 cuando la televisora TIM le entregó un espacio para que él creara a su gusto. Fue entonces que hizo los humorísticos de actualidad Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y el El Ciudadano Gómez, con él como figura y acompañado por Ruben Aguirre, María Antonieta de las Nieves, Ramón Vadlés y Florinda Meza, quienes siguieron trabajando con él durante años.

De inmediato el programa fue rebautizado y comenzó a llamarse simplemente Chespirito convirtiéndose el Chavo, acompañado de la Chilindrina, Quico, Don Ramón, Doña Florienda en el más famoso y querido.

El actor murió en Cancún el 28 de noviembre de 2014 por una insuficiencia cardíaca. A seis años de su partida, su figura sigue vigente y aún son recordadas las frases de sus personajes como “Es que no me tienen paciencia”, “Fue sin querer queriendo”, “Bueno pero no te enojes” o “Al cabo que ni quería”.

