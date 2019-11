“¿Qué piensa de los héroes como Superman o He-Man?”, le consultó Abrevaya. Pero la respuesta de Chespirito fue inesperada: “No son héroes. Héroe es el Chapulín Colorado. El heroísmo no consiste en carecer de miedos, sino en superarlos. Aquellos que no tienen miedo, como Batman o Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto... y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. ¡Eso es un héroe!”. Pero además agregó la importancia que deja el aprendizaje de una derrota: “Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe... ¿cuántos fusilados conocemos?". Sorprendidos por el nivel de reflexión de Gómez Bolaños, Guinzburg sólo atinó a admirarse por sus palabras: “Es filosófico eso. Yo pensé que era un autor cualquiera y es un filósofo”. Mientras que Abrevaya cerró con humor: “¡No contabas con su astucia!”.