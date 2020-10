Morena Rial aseguró que se hará más cirugías: “Estoy hablando con mi doctor”

Morena Rial (Instagram)

Tiene un millón doscientos mil seguidores en su cuenta de Instagram. Allí resalta que tiene 21 años -los cumplió en febrero- y que es madre de Francesco, de un año y siete meses, de su relación anterior con el futbolista cordobés Facundo Ambrosioni.

Morena Rial, además, eligió tres frases para destacar en su biografía: “Me gusta estar donde puedo ser”. “Amar no es para cobardes”. “Mientras tú la pierdes, otro la gana”.

Los últimos meses, la hija de Jorge Rial decidió expresarse con mayor frecuencia a través de sus redes sociales: suele interactuar con sus seguidores, quienes buscan conocerla un poco más, y en sus respuestas, habla de las críticas de los haters y cuenta detalles de las cirugías a las que se sometió.

“¿Cuánto fue tu peso máximo? Sos una guerrera, ¡te admiro!”, preguntaron a través de la aplicación. “Yo llegué a pesar 145 kilos”, respondió More, a cuatro años del by pass gástrico. También detalló que en 2019 se operó las lolas y no descarta volver a pasar por el quirófano. “¿Te harías otra operación? Son muy lindas tus fotos”, fue otra de las preguntas que la joven compartió en su red social. “Sí, me haría otras operaciones. Estoy hablando todos esos temas con mi doctor. Cualquier consulta le hablan de mi parte”, contestó y mencionó a su médico.

Morena Rial sostuvo que se realizará otras cirugías

La semana pasada, Morena compartió en su cuenta de Instagram una serie de selfies en las que está desnuda frente al espejo y tapándose las lolas. Más tarde, publicó otras dos fotos más e hizo referencia a sus posteos. “Esta soy yo, este es mi cuerpo. Al que le moleste que no me mire, al que le pique que se rasque", escribió la hija del conductor de Intrusos.

“Me costó mucho aceptarme y amarme, para que pelotudos sin vida quieran hacerme daño, pero acá estoy. A veces con vergüenza, pero siempre dando la cara y con la frente en alto para recibir todos los golpes y que nada me derribe", continuó. "Pasé miles de cosas en la vida, tengo marcas y cicatrices que lo demuestran, que las llevo con los ovarios bien puestos y que me hicieron ser la mujer que soy, y me siento orgullosa de haber podido lograr el cambio que logré en mí, y poder ayudar a la gente a ver la vida de otra forma y darles fuerza para que sepan salir adelante”, agregó Morena.

Y concluyó: “De todo se sale, siempre se sale. Vivan y dejen vivir, loco. La vida es una. Soy mujer, soy fuerte y soy real”.

La seflie que publicó Morena Rial la semana pasada en su cuenta de Instagram (@moreerial)

En pocas horas el primer posteo superó los 60 mil likes, entre los que se destacó el de su hermana Rocío, quien también le comentó con tres emojis de llama de fuego. Su abogado, Alejandro Cipolla (quien la representa en la demanda contra Gladys La Bomba Tucumana por discriminación), también le dejó un comentario cargado de admiración: “Una genia mi amiga que se siente libre de mostrar su cuerpo sin ningún tipo de tabú. Un ejemplo de superación a seguir”.

