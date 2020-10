Maluma sorprendió a su madre después de cinco meses sin verse: el conmovedor video

Maluma (Foto: EFE/David Borrat/Archivo)

La pandemia ni la cuarentena impidieron que Juan Luis Londoño Arias, conocido por todos como Maluma, interrumpiese por completo su exitosa carrera que hace ya varios años se mantiene en constante ascenso. Por ese motivo, a principios de junio partió de su Medellín natal, donde pasó los primeros meses de aislamiento, rumbo a Miami.

Allí estuvo trabajando casi sin pausa, tal como se puede ver en los adelantos que publicó a través de su cuenta en Instagram. Pero esta etapa laboral ya terminó y Maluma volvió a su amada Colombia la semana pasada. Lo primero que hizo fue dirigirse a la casa de su madre, Marlli Arias, a quien no veía hace casi cinco meses. Y para que la emoción sea completa, lo hizo sin avisarle previamente.

“Ayer llegué a casa después de cinco meses y le di una pequeña sorpresa a mi madre”, escribió Maluma junto a varios emojis con forma de corazón, para acompañar el video que posteó en Instagram. Allí se lo puede ver a él, vistiendo muy elegante como siempre y con el barbijo puesto. Toca la puerta y le abre su madre, quien por la emoción tarda unos segundos en reaccionar y solo se limita a tomarse la cara con sus manos.

Maluma, también sensibilizado al ver a su madre, se acerca a ella y le da un beso. Finalmente, ambos se funden en un largo abrazo teñido por las lágrimas.

Son varios los famosos de todo el mundo que se enternecieron y le dejaron un cariñoso mensaje a Maluma. Entre ellos, se destacan el futbolista argentino Ángel Di María, el cantante puertorriqueño Yandel y Jennifer Lopez.

El emotivo reencuentro de Maluma con su madre tras cinco meses sin verse (Video: Instagram)

En más de una ocasión, Maluma ha manifestado públicamente la importancia que tiene para él su familia. “Definitivamente, la familia es lo más importante de mi vida, es el corazón y el alma de mi carrera musical”, dijo en una entrevista a un medio de Medellín en 2018.

En el aspecto sentimental, hace varios meses que circulan rumores que lo vinculan con Susana Gómez. Ella no es una supermodelo reconocida como Natalia Barulich, su ex pareja. Amiga de Maluma desde hace varios años y recientemente divorciada, es arquitecta y no había tenido relación alguna con el mundo del espectáculo.

La última imagen de la pareja fue tomada por paparazzis y se puede ver a Maluma junto a Susana Gómez caminando por Beverly Hills, Los Ángeles, California. Iban abrazados y el artista llevó su celular para retratar selfies mientras tomaban el desayuno en un bar. Ambos lucieron un buzo batik con la inscripción Hawái, la última canción que lanzó el músico.

Maluma trabajó y se divirtió durante su estadía en Miami (Foto: Instagram)

A pesar de que las imágenes juntos serían la confirmación del romance, el autor de ‘Cuatro Babys’ ha negado tener una relación sentimental con Susana Gómez en varias ocasiones. Incluso, días antes del lanzamiento de su más reciente disco, “Papi Juancho”, Maluma dijo que no estaba en una relación, luego de que varios periodistas le preguntaran por Susana.

“No tengo novia nueva, papi Juancho no se enamora ni a bala. Es más, a la que se enamore de mí yo le diría: ‘Bebé le estás pidiendo al cielo un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor pa’ mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío'”, manifestó el cantante. Luego de esto, un seguidor del cantante dijo que “Papi Juancho' no se enamora, pero Juan Luis sí (nombre real del artista)”; a lo que Maluma contestó que son la misma persona.

Seguir leyendo

El dueño de la disco SoHo House denunció a Maluma por extorsión e incumplimiento de contrato

¿Quién es Susana Gómez, la nueva novia de Maluma?

Natalia Barulich estalló en una entrevista con Javier Poza por una pregunta sobre Maluma y Neymar