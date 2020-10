La llamativa respuesta de Oriana Sabatini ante el rumor de que espera un hijo con Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

—¿La embarazada es Oriana Sabatini?

—Le pregunté y me lo negó. Según Andrea Taboada, está de dos meses.

El intercambio de mensajes fue entre Ángel De Brito y una seguidora de su cuenta de Instagram que quiso saber quién era la protagonista de un enigmático que hubo en Los ángeles de la mañana sobre una famosa que está embarazada. Según indicó el periodista, una de sus panelistas tiene la información de que la cantante espera su primer hijo junto a su novio, el futbolista cordobés Paulo Dybala.

Hace dos semanas, Oriana regresó a la Argentina luego de diez meses en Italia -en donde vive en Turín junto al jugador de la Juventus- en los que pasó la cuarentena y también se contagió de coronavirus. La actriz decidió volver sin avisarle a nadie de su viaje para poder sorprender a su familia. De esa manera, grabó las reacciones de su madre, Catherine Fulop, su padre, Ova, y su hermana, Tiziana, al verla después de tanto tiempo.

“Ori volvió y a mí el corazón se me salía del cuerpo, no he parado de llorar. Ha pasado tanto desde la última vez que te vi hija, estoy súper emocionada. Te amo. Bienvenida a casa...”, escribió la actriz venezolana junto a un emotivo video. Oriana, por su parte, aclaró que completó todos los papeles requeridos para poder viajar y advirtió que cumpliría con la cuarentena correspondiente dentro de su casa.

Catherine, Oriana, Ova y Tiziana

Desde allí, se comunicó con sus seguidores a través de las redes sociales. Indagando en Twitter descubrió las declaraciones de Ángel De Brito sobre su supuesto embarazo y no dudó en responder al respecto. Además de negar la información, la cantante apeló a la ironía en su respuesta.

“¿Acaso me están tirando una indirecta para que le afloje a los franuis?”, escribió Oriana junto a un gif en respuesta a un tuit del conductor del Cantando 2020, quien la invitó a Los ángeles de la mañana para “chequear” la información. “Cuando quieras”, respondió Oriana, quien ya terminó la cuarentena y puede salir de su casa.

La respuesta de Oriana Sabatini sobre los rumores de embarazo

Semanas atrás, Oriana y Paulo Dybala habían dado una entrevista desde Italia en la cual hablaron de la posibilidad de ser padres. “¿Planean tener hijos?”, les consultaron. “Es difícil… lo entendemos de una parte porque no tenemos hijos. Pero bueno ya van a venir, ¿no?”, contestó el futbolista. Sin embargo, la reacción de la cantante pareció dejar en claro que todavía no quiere ser madre. “¡¿Qué?!", dijo al escuchar la respuesta de su novio.

Mientras tanto, la actriz ya probó la experiencia de verse con panza de embarazada. Ocurre que la protagonista de Secreto bien guardado -junto a Victorio D’Alessandro, por Netflix- su personaje queda embarazada. “Primera prueba de pancita”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una selfie frente al espejo durante el rodaje de la serie.

La foto que compartió Oriana Sabatini del backstage de la ficción que hizo para Netflix

Seguir leyendo

La alternativa de Flavio Mendoza para hacer teatro durante la temporada de verano

Alessandra Ambrosio e Irina Shayk marcan tendencia con sus looks, Sofía Aragón disfruta del Caribe con su novio y Brooklyn Beckham pasea por Miami: celebrities en un click

La crítica de Julieta Nair Calvo a Masterchef Celebrity por “cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla”

El accidente de Moldavsky en Masterchef Celebrity: se quemó y cortó mientras cocinaba