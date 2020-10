El accidente de Moldavsky en Masterchef Celebrity: se quemó y cortó mientras cocinaba

Moldavsky debió ser atendido de urgencia en Masterchef (Video: Telefe)

Roberto Moldavsky y Fede Bal fueron los primeros famosos que aceptaron el desafío de participar en Masterchef Celebrity. El humorista comenzó con algunos traspiés en el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro, pero a poco a poco fue mejorando en la realización de los diferentes platos.

En la emisión del martes, el participante cocinó un carré de cerdo con una salsa agridulce. Mientras estaba realizando la preparación sufrió un accidente: se quemó la mano al colocar la fuente de carne en el horno. Y también se cortó un dedo. Por este motivo, fue atendido de urgencia por personal médico que rápidamente le hicieron las curaciones en el set de grabación.

“Estoy con poco tiempo y me quemo al nivel de la carne. Casi me tiro salsa en la mano porque dije: ‘Esto es lo mismo, o la giro para que no me quede cruda del otro lado'. Y me acordé que (Damián) Betular me había dicho: ’En el restaurante te cortás o te quemás, seguís adelante'...”, relató Roberto que siguió cocinando a pesar de las lesiones.

“¿Qué más me puede pasar? Yo sé que soy paisano, que hay como una tendencia a que voy a ser yo el que va a sufrir, y de hecho estoy respondiendo a esa expectativa. Pero bueno, déjenme algo, ¿con un mano? ¡Algo tengo que hacer!”, afirmó el participante que solo tenía 40 minutos para terminar el plato.

El participante se tomó con humor las lesiones que sufrió mientras cocinaba (Crédito: Telefe)

Luego, Santiago del Moro lo llamó para que presentara lo que había cocinado a los miembros del jurado: “Cada día está como peor con sus manos, con su cuerpo, pero el tipo le sigue dando toda la batalla... Molda estás todo averiado”. El humorista le respondió: “Me quemé con la tapa del horno y me corté el dedo”.

Los jurados del reality probaron el “carré apurado”, como lo bautizó Moldavsky. Tanto esfuerzo valió la pena, ya que lo felicitaron por la presentación, el gusto y la textura de su comida. Y especialmente, lo halagaron por haber seguido adelante a pesar de las lesiones, como un buen profesional.

“Sos el único que hizo una salsa, te felicito. Eso y tus lesiones son algo casi conmovedor", le dijo Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes del programa. "Considerando todo lo que te pasó lograste terminar el plato, y está equilibrado. Hoy vi otra actitud tuya, estaría buenísimo que lo logres sin perder la mano”, agregó en tono de broma.

Mientras que Gastón Riveira, uno de los invitados de lujo al jurado en la emisión del martes, señaló: “Sabés que te quiero mucho. Un poquitito menos de cocción, pero estaba bien. Sos como esos boxeadores que lo están trompeando y se vuelven a agarrar de las cuerdas, se levanta y sigue peleando”.

En las próximos programas participarán nuevos personajes ya que varios integrantes se contagiaron de coronavirus. Martitegui será reemplazado por Dolli Irigoyen. Ella ya había estado como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana. El Polaco también estará ausente y su lugar será ocupado por Natalie Pérez. Mientras que Vicky Xipolitakis será reemplazado por Christian Sancho.

