La contundente frase de Ximena Capristo, en medio del escándalo con Gustavo Conti: “No se dice tóxica, se dice...”

Gustavo Conti y Ximena Capristo se conocieron en Gran Hermano y están en pareja hace 20 años (@gusconti)

“No tengo nada que decir, el que tiene que salir a hablar en todo caso es él”, dijo Ximena Capristo luego de publicar capturas de distintas conversaciones de su marido, Gustavo Conti, con otras mujeres.

Visiblemente enojada, la ex Gran Hermano utilizó su cuenta de Instagram para expresarse después de descubrir los mensajes de su pareja de hace 20 años. Según dijo, “cansada” de que la trataran de mentirosa, decidió hacerlo público a través de las redes sociales. “Me calenté y lo subí. Me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra, es lo único que me importa”, dijo la actriz y madre de Félix, de tres años, fruto de su relación con Conti.

“Él no va a hablar porque no tiene huevos, ojalá salga y diga que metió la pata, pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas”, enfatizó Capristo, que durante esta semana -desde que se hizo público el escándalo- se comunicó a través de mensajes de texto con algunos periodistas.

Mientras espera que sea su ¿ex pareja? quien salga a hablar a los medios, la actriz se expresa a través de sus redes sociales. Tiene casi un millón y medio de seguidores en Instagram y allí comparte divertidos videos de TikTok que bien podrían estar dirigidos al padre de su hijo. En las últimas horas posteó uno en el que dice: “No se dice tóxica, se dice ‘ojo de loca, nunca se equivoca’”.

La contundente frase de Ximena Capristo, en medio del escándalo con Gustavo Conti

Hasta el momento, el actor no se refirió al tema. Estuvo activo en sus redes sociales, como si nada hubiera sucedido: continúa compartiendo videos, fotos con su hijo y hasta inauguró un nuevo canal de Kwai, una red social similar a TikTok.

“Años que me callo, me aburro. Uno se termina enterando de todo”, había escrito Ximena Capristo en sus historias de Instagram junto con unas capturas de chat de su pareja, Gustavo Conti, con varias mujeres. Horas más tarde, la ex Gran Hermano borró las capturas.

“Te apapaché, me tomo un avión. Lo robo, no me importa nada”, le dijo a Conti una de las mujeres, y Capristo acotó sobre el chat: “La hippie no lo hace, es puro bla bla. Es chorra, la señorita”. “O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, respondió el actor. Entonces, su mujer aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

“¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé de que me traten de mentirosa”, agregó la ex Gran Hermano, y le dijo a la mujer que chateaba con su marido que agradeciera que guardaba su privacidad.

Juariu, panelista de Bendita, publicó los mensajes de Ximena Capristo que luego borró

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en el 2001, en la segunda edición de Gran Hermano. Casi como si fuera amor a primera vista, comenzaron una relación y poco tiempo después de salir de la casa más famosa del país comenzaron a convivir. Se casaron seis años después.

El verano de 2016 hicieron pública su primera crisis de pareja. Según explicaron frente a las cámaras en aquel entonces, los problemas fueron de convivencia durante la temporada. Ocurre que estaban acostumbrados a vivir en su amplia y cómoda casa en un barrio privado de Tigre y para hacer teatro habían alquilado un departamento, que no les permitía encontrar los espacios de cada uno.

Una vez que finalizaron su compromiso laboral, regresaron a su hogar en zona norte y recompusieron su relación. En julio de ese años, luego de cuatro años de búsqueda, anunciaron que Ximena estaban esperando un hijo. En enero de 2017 nació Félix, a quien hoy intentan mantener al margen del escábdalo.

