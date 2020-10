La curiosa reacción de Gustavo Conti en las redes tras el escándalo con Ximena Capristo

gustavo conti

“Años que me callo, me aburro. Uno se termina enterando de todo”, escribió Ximena Capristo el lunes por la madrugada en sus redes sociales junto con unos chats de su marido Gustavo Conti hablando con una mujer. De esa manera, una de las parejas más duraderas y queridas del medio parecía llegar a su fin, o al menos a una profunda crisis que se había hecho pública. Sin embargo, la reacción de él en sus redes sociales sorprendió.

Lejos de aclarar la situación o de enviarle un mensaje a su mujer y mamá de su hijo Félix, el actor decidió continuar con sus actividades y posteos en Instagram como si nada hubiera pasado y como si la situación no lo hubiera afectado.

Gustavo Conti compartió recuerdos





Bajo el título “recuerdos” el ex “hermanito” compartió videos del 2018 de su hijo Félix, hoy de tres años, jugando con él y en la plaza con palomas. Luego compartió en sus historias varios clips divertidos de Kwai, una red social para hacer videos, muy similar a TikTok.+

Los clips de Gustavo Conti

Para cerrar con la seguidilla de historias en las redes, el ex Gran Hermano subió un video mostrándole a sus seguidores su “TOC”, como él lo llamó: y es que en su cocina, todos los electrodomésticos (campana, microondas y horno), tienen que estar puestos exactamente a la misma hora.

El toc de Gustavo Conti

Contrario a lo que se hubiera esperado, el actor en ningún momento hizo alusión al escándalo de los chats que publicó quien es su pareja desde hace casi dos décadas, incluso a pesar de que ella el día anterior había salido a aclara algunas cosas en los medios, como que no se trataba de una movida de prensa y que la presunta tercera en discordia no era su ex compañera en el reality, Silvina Luna.

Gustavo y Ximena se conocieron en el 2001 en la casa más famosa del país. El flechazo fue instantáneo y salieron del juego con el título de novios. De inmediato, entre la fama repentina y el show, comenzaron a convivir ya sin cámaras y luego de seis años se casaron.

En el 2016 la pareja tuvo su primera crisis pública, en ese momento ambos dijeron que se trataba de cuestiones de convivencia, ya que estaban acostumbrados a vivir en su casa en Tigre y para la temporada de teatro habían alquilado un departamento mucho más chico, donde no terminaban de definir sus espacios.

De aquel momento lograron salir fortalecidos y a mitad de año, luego de cuatro años de búsqueda y angustia, anunciaron que estaban esperando su primer hijo. El 22 de enero del 2017 nació Félix.

Todo parecía marchar sobre ruedas en la pareja, hasta que este año ella contó en televisión sobre sus ganas de abrir la pareja. : “Creo que si llego a estar con otra mujer, la Negra agarra una ametralladora y hace un desastre. Se hace la superada. No es celosa, lo justo y necesario. No es una mina que se está picando la cabeza constantemente. Tampoco le doy motivos”, dijo él.

El lunes por la madrugada Capristo compartió varias capturas de chats, que luego borró, de su marido con una mujer. Ninguna de las partes hasta ahora dio detalles de lo ocurrido. Tampoco contaron si se trata de una crisis pasajera o si es el fin de una de las parejas más queridas y duraderas del ambiente.

