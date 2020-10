Alex Caniggia volvió a arremeter contra Oscar Mediavilla: “El maleducado es él”

Alexander Caniggia y Oscar Mediavilla

“Es un sonso, porque es irrespetuoso. Se maneja como los chicos. ¿Viste los niños de plata que no quieren escuchar? ‘Yo quiero esto, quiero lo otro...’. ¡Caprichoso! Pelotudo, ¿entendés? Y es doblemente sonso porque el tipo en realidad no canta mal. Pero viene acá y se quiere hacer... ¡Es un boludo! Ese es el tema central”, dijo Oscar Mediavilla durante una nota que le dio a Los Ángeles de la Mañana después de haber cometido un exabrupto contra Alexander Caniggia durante la edición del jueves del Cantando 2020.

Horas más tarde, el actual jurado del certamen de canto que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández por El Trece se arrepintió de sus dichos. Sin embargo, en la tarde del sábado, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia decidió postear en Twitter ese fragmento de la entrevista que le había hecho Maite Peñoñori al productor musical, para luego hacer su descargo.

“No sé qué le dije para que me insulte: ‘Estúpido’, ‘boludo’, etc. Busquen un solo video donde yo le falto el respeto o le insulto, no lo van a encontrar. Me quiere hacer quedar como maleducado, cuando lo es él”, escribió Alex desde su cuenta verificada, en la que se autodenomina El Emperador.

Después, el joven se encargó de recopilar varios posteos de sus seguidores que aseguraban que Mediavilla había “derrapado” con sus comentarios y lo trataban de “agresivo y violento”. Y escribió: “Me quieren hacer quedar como un maleducado e irrespetuoso, pero al público no lo engañan”.

Finalmente, Caniggia hizo referencia a un comentario de Patricia Sosa quien, mientras su marido discutía con el participante, publicó: “Cuando el contrincante está tan abajo, solo hay que educarlo o dejarlo pasar. Cuando lo primero es imposible...”. “Dice la mujer que soy el contrincante... Te cuento que para mí él es insignificante... Viene el streaming y te disfrazas de atacante. Seguí haciendo tortas y dejá que Valeria Lynch cante”, le respondió.

Cabe recordar que el enfrentamiento comenzó durante la previa que Alex hizo antes de su homenaje a Rodrigo, cuando Mediavilla le pidió que evitara ser mal hablado en el programa. “Eso no te hace más vivo, te hace más tonto”, le dijo. Pero el participante le aseguró que su comentario le entraba por un oído y le salía por el otro.

“No te hace más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, ¿querés que te diga la verdad? Vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame”, le respondió entonces el productor musical. Y, tras su devolución, agregó: “Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Solo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado. Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”.

Ante la repercusión que tuvieron sus palabras, Mediavilla publicó un tuit pidiendo disculpas. “Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me saco de mi eje. Lo siento mucho”, escribió en la red social.

Y, en la gala del viernes, el productor musical volvió a referirse al tema diciendo: “Quiero pedir disculpas por lo de ayer. Si dije algún exabrupto en el final, le pido disculpas a la gente, porque entré en un juego en el que no debería haber entrado. Simplemente, intenté dar un consejo sano y terminó todo en una bizarreada absoluta”.

¿Qué fue lo que quiso hacer con sus comentarios sobre Alex? “Me parecía que sus presentaciones anteriores eran muy guarras. No es porque sea pacato y no conozca las palabras que dice, pero me parece que hay muchos chicos que miran el programa y hay madres tapándole los oídos. Es un programa familiar y me parecía que estaba fuera de lugar”, dijo Oscar.

Y luego aclaró que se salió de sus casillas porque “el pibe no está acostumbrado ni a escuchar ni a respetar”. "Me enoja mucho que la gente sea tan difícil. Para mí, no fue un buen momento el de ayer, no disfruto de estas cosas. Y al que le haya molestado, le pido disculpas”, concluyó.

