La réplica de Patricia Sosa mientras Valeria Lynch contaba en un programa de televisión los detalles de la pelea entre las cantantes: “Esto es muy triste”

Valeria Lynch habló de su enfrentamiento con Patricia Sosa

Este año, Valeria Lynch, como varios artistas, tuvo que readaptarse a las nuevas formas de hacer presentaciones vía streaming, pero por un problema técnico tuvo que suspender uno de sus shows. A raíz de esta situación, la cantante tuvo que reprogramar su espectáculo y lo hizo el mismo día, cuando justo se presentaba también su amiga Patricia Sosa.

“Tuve que pasar la fecha del Streaming por esta situación, me pone mal”, dijo Sosa en una entrevista con Intrusos por aquellos días en una nota en Intrusos, y agregó: “No por cambiar la fecha, sino por esa traición fea de quien supuestamente es tu amiga, Valeria, y que no le importa nada”. Por su parte, Varias Oscar Mediavilla habló de la pelea en Cantando 2020: “No tengo trato con Valeria así que está todo bien. Trabajamos muchos años, pero pasaron algunas cosas que no nos gustaron. Vivimos a tres o cuatro cuadras, pero no nos cruzamos”.

Pero este sábado, Valeria Lynch estuvo de invitada en PH, Podemos Hablar y le dio su versión de los hechos a Andy Kusnetzoff, y le dijo que Patricia le había bloqueado su número de teléfono cuando quiso hablar con ella. “Yo no me peleé, ella se desentendió y estuvo desinformada de todo lo que pasó”, comenzó diciendo.

VER TAMBIÉN “¿Me podés explicar qué te pasa?”: la verdadera razón de la histórica pelea entre Patricia Sosa y Valeria Lynch, que comenzó en un cumple de 15

“Le dije ‘dame un tiempo y vemos como lo solucionamos’. Durante toda la tarde estuvimos pensando cómo hacíamos. Nuestro show lo íbamos a hacer una hora antes, íbamos a sacar temas, acortarlo, para no pisarnos con ella y hasta habíamos pensado en potenciarnos y poder sacar un juego de esto cantando juntas. Yo metiéndome en su show, porque total estábamos en la misma plataforma”, continuó.

“Esa propuesta se la hice a la nada porque hizo algo tan infantil como un bloqueo. Vos no hacés eso, escuchás, vas a tu amiga y le decís. Además, hay cosas de su actitud que no me gustaron. Pasar facturas en los programas de televisión, no me parece. Y ahora salgo a hablar porque no me queda otra. Yo no me quiero meter en el barro, tengo una carrera muy larga, donde nunca usé a nadie y a nada para poder mostrar lo que hago”, aseguró.

“Yo no hice nada malo. Ese mismo día del show estaba Martín Bossi, ¿y vos oíste que salga a decir ‘Patricia y Valeria me sacaron la fecha!..’”, siguió Valeria, lo que generó la reacción de Patricia Sosa que desde Twitter le preguntó a sus seguidores: “¿A quién le creen? Esto es muy triste”.

El mensaje de Patricia Sosa mientras Valeria Lynch estaba en "PH, Podemos hablar"

“Fue una traición fea de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada. Me puse muy mal cuando el streaming de ella, que lo quise mirar, se frustró. La llamé y le dije que era una lástima lo que le pasó, pero que me perjudica mucho. Tengo personas a mi cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar”, había delcarado días antes la ahora participante de Masterchef Celebrity que volvió a cuestionar los argumentos de su colega.

SEGUÍ LEYENDO

Murió por coronavirus el querido y talentoso actor Hugo Arana

Lo mejor y lo peor de Masterchef Celebrity

Any Ventura: “Las mujeres de Bendita somos una asociación ilícita y vamos al sex shop por canje”