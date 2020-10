El radical cambio de look de Eva de Dominici: la actriz dejó el pelo largo

La ex Chiquititas hizo un drástico cambio en su cabellera (IG: @dedominicieva)

Eva de Dominici uso el pelo súper largo durante muchos años. Sin embargo, decidió dejar de llevar siempre el mismo look y pasó por la peluquería para renovar su apariencia. De esta manera, la actriz y emprendedora mostró su nueva cabellera a través de su cuenta de Instagram que es seguida por más de 2 millones de personas.

En una foto en blanco y negro, la pareja de Eduardo Cruz aparece con una melena hasta los hombros, con mucho volumen, ondas y flequillo. En la red social, recibió muchos comentarios en los que la halagaban por su belleza. No quedó claro si esta renovación fue por una decisión personal o si está relacionada a un personaje que interpretará en breve.

La nueva apariencia de la mamá de Cairo (IG: @dedominicieva)

Eva se encuentra viviendo en Los Ángeles desde hace un periodo extenso. Tras su ruptura con Joaquín Furriel, viajó a los Estados Unidos y se puso de novia con el hermano de la actriz Penélope Cruz. La relación se fue fortaleciendo con el paso de los meses y ella quedó embarazada. Tardó 8 meses en confirmar la noticia a los medios. “Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo”, dijo a la revista Caras.

El pasado 6 de octubre de 2019 dio a su luz a su primer hijo, rodeada de amigos y familiares en una clínica de Los Ángeles. El bebé se llamó Cairo y pesó 2,800 kilos. Fue su hermana Candela la que dio la noticia a través de Instagram cuando subió un video donde aseguraba que estaba a punto de ser tía. Cuando su bebé cumplió un año, De Dominici publicó una tierna foto con el pequeño: “Un año atrás me convertía en la mamá de esta maravilla. Feliz primer año Cairo”.

Eva de Dominici junto a su bebé (IG: @dedominicieva)

A pesar de que está disfrutando la maternidad y la vida en pareja en los Estados Unidos, este no fue un año fácil para la ex Chiquititas. A través de las redes sociales manifestó su dolor por la trágica muerte de su amigo Rubén. A modo de homenaje compartió algunos recuerdos y escribió un mensaje muy emotivo.

“Ha partido nuestro amigo Rubén y me ha roto el corazón”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram. Y luego, dio detalles de algunas de las imágenes que eligió para recordarlo con cariño: “Foto de mi cumpleaños de 24 con vos haciendo el tonto como siempre; otra con la ropa y los juguetes que le trajiste a Cairo de África, lugar donde partiste, un sábado bello de paellita y otra en una reunión asado/paella que me sacaste con amor tomando mate”.

Hace unos meses, De Dominici dio una entrevista a través de una videollamada al ciclo Podemos Hablar. Durante la charla con Andy Kusnetzoff había contado que estaba aprovechando el tiempo libre para disfrutar a su pequeño. Pero se había lamentado por un hecho muy triste para ella: “Mis papás no lo conocen. No pudieron venir por cosas de la vida y justo pasó esto… Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló, entonces fue como un golpe, y no se sabe cuándo se va a poder retomar todo”.





