El desgarrador mensaje de Gimena Accardi tras la muerte de su padre: “Peleaste como un campeón durante 55 días”

Gimena Accardi y su padre, Hugo (Foto: Instagram)

La noticia es muy reciente y el dolor no mengua. Como sucede con hechos de semejante trascendencia, no habrá otra salida más que aprender a convivir con él. Gimena Accardi está acompañada por su pareja, Nicolás Vázquez, y todos sus seres queridos en este momento tan difícil para ella, tras la muerte de su padre, Hugo, a los 62 años, a causa del coronavirus. A pesar de todo, no quería dejar pasar la oportunidad para dedicarle un sentido homenaje y agradecerle por tantas experiencias vividas.

A través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, Gimena realizó una publicación con tres imágenes. En la primera se puede observar el cielo al atardecer, teñido de rojizo por la puesta del sol y el vuelo de varias mariposas. Luego, una imagen reciente de Hugo y, finalmente, otra de ella junto a él.

Las fotos están acompañadas por un extenso y desgarrador mensaje, en el que la actriz hace referencia al amor que siente por él, las enseñanzas que le dejó, y realiza una emotiva despedida.

Gimena eligió esta imagen para despedir a su padre

“Te amo, pa, te lo dije mil veces mientras te hacía masajes en la cabeza, los pies, las orejas y te daba fuerte la mano. Te acaricié todo lo que pude y te conté cosas lindas. Sé que me escuchabas, incluso abriste tus ojos miel para mirarme y sonreírme varias veces”, comienza la despedida de Gimena para su padre.

Dirigiéndose directamente a él, la actriz dijo que fue “un gran padre” y se mostró feliz por habérselo dicho en vida. Para ella, lo más importante es que se queda con “todos los lindos recuerdos y una infancia feliz”. Además, le agradeció por haberle dicho que ella era su “orgullo” y por reírse “fuerte” cada vez que la veía sobre el escenario.

“Peleaste como un campeón durante 55 días. Durante ese tiempo fuiste el milagro del Finochietto, ningún cuerpo en tus condiciones resistió tanto. Sé que querías vivir, porque amabas la vida, pero también sé que ahí donde estás ahora estás en paz y rodeado de gente que amás mucho. Seguro mamá te espera con un fuerte abrazo y tus viejos también”, le dijo la actriz en su mensaje.

Hugo Accardi murió el martes pasado a los 62 años (Foto: Instagram)

En ese sentido, hizo referencia a ciertas cuestiones que definen a su padre como persona: “Tus amigos, compañeros de trabajo durante 44 años, familia y todo aquel que alguna vez te cruzó te recordarán por siempre. Por ser un tipo noble, fiel a su pensamiento, trabajador, generoso, inteligente y cariñoso. Me están llenando de amor con mensajes hablando de lo que fuiste, y yo no tengo dudas porque me criaste y pude disfrutarte 35 años”.

Gimena concluyó el mensaje con un sentido agradecimiento para el personal de salud que lo acompañó durante este tiempo, y cerró con un “buen viaje, pa”, y un comentario para sus seres queridos: “Gracias a todos nuestros amigos maravillosos que nos rodean y que estuvieron presentes a la distancia durante tantos días rezando y sosteniendo”.

La actriz le rindió homenaje a su padre con esta imagen (Foto: Instagram)

Son varias las figuras del mundo del espectáculo que le dejaron su mensaje de apoyo a Gimena de manera pública. Una de ellas fue Nicolás Vázquez que, claro está, conocía bien a Hugo: “Un gran hombre y padre para una gran mujer e hija. Los amo. ¡Siempre juntos!”

Julieta Nair Calvo, quien compartió trabajo con la actriz en la tira Separadas, le escribió: “Te amo, amiga. Con vos”. Paula Chaves, por su parte, posteó: “¡Hermosas palabras y recuerdos! ¡Te abrazo y sostengo”. Mientras que Esteban Lamothe señaló: “Abrazo grande, Gime”.

Carla Peterson le escribió “hermosa”, mientras que Marcela Kloosterboer, Geraldine Neumann, Luli Fernández y Mica Tinelli le dejaron sus emojis con forma de corazón.

El mensaje completo de la actriz (Foto: Instagram)

Hugo Accardi falleció el martes pasado a los 62 años mientras luchaba contra el COVID-19 y la neumonía bilateral que le generó el virus, razón por la que estuvo 55 días internado.

SEGUIR LEYENDO

Murió por coronavirus el papá de Gimena Accardi

El emotivo gesto de la China Suárez a Gimena Accardi por la muerte de su padre

Alarma en el Cantando 2020 por un nuevo caso de coronavirus que pone en riesgo la participación de varios famosos