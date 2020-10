Los secretos de “Carrusel”: cigarrillos robados, el verdadero amor de María Joaquina y la nueva vida de Cirilo

El elenco de "Carrusel", el inolvidable programa infantil que conquistó al público latinoamericano a comienzos de los '90

Dos campanazos y una calesita que gira a toda velocidad. Así comenzaba cada tarde Carrusel, el recordado programa infantil que surgió en México, en 1989, y que con el tiempo y su enorme difusión se vio por multitudes en toda Latinoamérica. La tira contaba la historia de un grupo de niños de primaria que asistía a un particular colegio –la Escuela Mundial que se podía ver, con su fachada imponente, todos los días la apertura–, con una maestra muy carismática al mando, la recordada señorita Ximena.

Aunque para fines de los ’80 los programas que mostraban las peripecias de escolares revoltosos no eran una novedad, la tira mexicana emocionó, por la ternura y también por la forma de mostrar diferentes conflictos –había bullying antes de que concibiera el término como tal, se exhibía la fractura social de México entre pobres y adinerados, la maestra aleccionaba a los pequeños sobre la discriminación y el racismo– a multitudes que seguían cada envío.

La apertura de "Carrusel" presentaba a todo el elenco del programa con su memorable canción

La producción del gigante mexicano Televisa puso al aire la historia entre 1989 y 1990 y fue tal el éxito que el programa se repitió varias veces y hasta se distribuyó por todo el continente. La historia mostraba a un grupo diverso –y por momentos estereotipado– de segundo grado de la primaria: había una chica romántica y soñadora llamada Laura, estaba María Joaquina, la niña rica y antipática que iba a la escuela con guantes de seda; muy cerca se sentaba Cirilo, el niño pobre perdidamente enamorado de ella y, al fondo, siempre con problemas para prestar atención en clase se encontraba Jaime Palillo, que repetía sin parar su frase “me hierve la cabeza”.

Este año, el elenco, que durante las grabaciones tenía entre 8 y 12 años, decidió reunirse para recordar viejas épocas y Carrusel volvió a ser tema de conversación entre sus fanáticos. A 30 años de aquel final, vale la pena hacer un repaso por los detalles y curiosidades de un programa que permanece en el corazón de varias generaciones.

El programa mostraba las peripecias de un grupo de alumnos del segundo año de la primaria (Facebook: Un carrusel de niños)

1. El germen. Carrusel es la adaptación mexicana de dos creaciones argentinas del guionista y productor argentino Abel Santa Cruz. Con sus libretos y seguramente con muchas de sus vivencias de su época de maestro en el barrio porteño de Villa Devoto a comienzos de la década del ’40, en 1966 llegó a las pantallas del país Jacinta Pichimahuida, con Evangelina Salazar a la cabeza y un grupo de estudiantes de sexto grado muy especial.

Fue tal el éxito de aquel programa, que se llegaron a realizar varias temporadas y también adaptaciones cinematográficas. Tan querido era el personaje, que el propio Santa Cruz lo readaptó y en 1983 estrenó Señorita Maestra, en esta ocasión con Cristina Lemercier como la docente protagonista y con un grupo de niños que la acompañaba.

El programa mexicano es una versión de las creaciones del guionista y productor Abel Santa Cruz: Jacinta Pichimahuida, de 1966, y Señorita Maestra, de la década de los '80

A finales de los ’80, Televisa quiso hacer su propia adaptación del suceso local, adquirió los derechos y así nació Carrusel. Para entonces, el guionista argentino hizo una supervisión de la tira mexicana, que se emitió por primera vez en enero de 1989.

2. Secretos. A lo largo de las últimas tres décadas, se fueron revelando varios secretos de las grabaciones del programa que, como toda tira con elenco mayoritario de niños, solía tener sus dificultades. La actriz Gabriela Rivero, que encarnaba a la inmaculada maestra Ximena, fue la encargada de contar en distintas entrevistas varios detalles que se desconocían del ciclo.

Entre otras cosas, señaló que en septiembre de 1988, la actriz decidió presentarse al casting de Carrusel en un día muy especial sin saber lo que le esperaba.

La actriz Gabriela Rivero señaló en 2019 que fue una idea de ella que la Señorita Ximena usara sus característicos vestidos llenos de puntillas (Facebook: Un carrusel de niños)

“Yo venía de hacer El Mago de Oz y La Cenicienta en el teatro cuando me llaman a hacer el casting de Carrusel, acepté. Fue curioso porque el día de la prueba era mi cumpleaños y cuando soplé la vela de la torta mi deseo fue que me dieran el papel”, recordó en una entrevista en 2019 con el diario peruano El Comercio.

En esa misma nota, la intérprete se despegó de la imagen angelical del rol que le tocó hacer, esa docente vestida siempre de colores pastel, puntillas y vestidos largos.

“Yo no era tan cándida, ni vivía para nadie, como la maestra Ximena para sus alumnos; yo tenía mi novio y salía como cualquier chica de mi edad. La maestra, en cambio, era como un hada que les arreglaba la vida a los niños. El look de la maestra Ximena con el vestido largo con bobos lo creé yo, porque admiraba mucho a Lady Diana”, afirmó.

Aunque por momentos era algo estereotipado, el programa mostraba distintas problemáticas de la sociedad mexicana

3. Otras maestras. En una entrevista con el diario peruano El Correo en 2016, Rivero contó que la producción tardó bastante en encontrar a la actriz que interpretaría a la maestra. Y aseguró que entre sus competidoras, estuvieron la actriz Salma Hayek, que nació en México, y la cantante Lucero, más conocida como Lucerito o la Novia de América, una de las figuras más destacadas de su país.

“Fue un casting muy grande; en ese entonces estaba Lucero, que era muy joven para el personaje, y Salma Hayek, que tenía una imagen mucho más fuerte; no tenía la dulzura que se requería para ese personaje, no es que seas peor o mejor actriz, sino que te queda o no te queda; bueno, pues, me lo dieron a mí”, contó con orgullo la actriz.

“Fue un casting muy grande; en ese entonces estaba Lucero, que era muy joven para el personaje, y Salma Hayek, que tenía una imagen mucho más fuerte", reveló la actriz Gabriela Rivero, que finalmente se quedó con el papel de la maestra Ximena

Sobre la posible participación de Lucerito, Pedro Vivero, el actor que interpretó a Cirilo, contó en una entrevista con El Comercio, en 2019, que tuvo que hacer su prueba ante cámaras con ella.

“Me tocó hacer el casting con Lucerito. De hecho -en aquel entonces- no sabía quién era, luego me dijeron que se trataba de una cantante muy reconocida”, afirmó.

Los estudiantes asistían al segundo año. Al finalizar el ciclo lectivo, se pusieron de acuerdo para sorprender a la maestra

4. Cigarrillos a escondidas. También fue Gabriela Rivero la encargada de revelar algunas travesuras de los niños actores del programa. Entrevistada por la televisión de su país, en 2016 aseguró que algunos de los protagonistas fumaban en el set a escondidas después de robarle cigarrillos de la cartera.

“Jaime (Palillo) se juntaba mucho con Pablo (el actor Mauricio Armando) y tenían su bandita y hacían travesuras, fumaban a escondidas en los camerinos. Yo les decía: ‘¿De dónde sacaron los cigarros?’ Y ellos me decían que de mi bolso”, dijo Rivero en diálogo con Mathías Brivio para su programa Mathi Nait.

Así luce la maestra Ximena en la actualidad (@grivero64)

5. Tareas en el set. En distintas entrevistas, los intérpretes aseguraron que las jornadas de grabación eran muy intensas.

Según recordaron, los adultos podían llegar a grabar doce horas seguidas mientras que los niños podían hacerlo hasta un máximo de ocho. Muchos de ellos, que iban a la primaria, tomaban clases en los descansos y hacían las tareas en el set para no atrasarse en sus colegios.

Jaime Palillo repetía su frase célebre cuando no entendía algo en clase: "Me hierve la cabeza"

6. María Joaquina. Uno de los personajes más recordados de la serie es el de la niña adinerada y algo caprichosa, hija de un médico prestigioso, que interpretó la actriz Ludwika Paleta.

Hija de un violinista y de una artista plástica en la vida real, Paleta nació en Cracovia, Polonia, y emigró a México con su familia cuando tenía tres años.

La actriz que interpretó a María Joaquina nació en Cracovia, Polonia, y emigró con su familia a México cuando tenía tres años (Instagram: Ludwika Paleta)

A diferencia de María Joaquina, en su casa no había grandes lujos. “Yo vengo de una familia bastante sencilla, nunca tuvimos los grandes coches y las grandes casas. Yo vivía en una casa muy normal, la gente me molestaba por el coche que me traía”, dijo en una entrevista en 2014 con el programa televisivo Ventaneando.

Según contó en una entrevista con el Heraldo de México, la niña tuvo que ir a la audición de Carrusel a escondidas de sus padres, acompañada por su hermana, Dominika, que también es actriz.

“Yo vengo de una familia bastante sencilla, nunca tuvimos los grandes coches y las grandes casas", contó la actriz que interpretó a María Joaquina (Instagram Ludwika Paleta)

Cuando finalmente quedó elegida, los productores tuvieron que convencer al padre de Ludwika, que no quería saber nada con ese trabajo para su hija.

Sobre el éxito del programa, en una entrevista con El Comercio de Perú, aseguró: “En los ’90 nadie se lo imaginó No existían las redes sociales, no existía el celular, la gente no se hacía famosa como ahora, así de la nada. Era como muy raro que de repente salías a la calle y todo el mundo me empezaba a pedir autógrafos. Yo decía ‘¿qué es esto?’ porque estaba bien chiquita, tenía 9 o 10 años, mis papás no se lo esperaban”.

Así luce María Joaquina en la actualidad. Ludwika Paleta es de las pocas protagonistas de la tira "Carrusel" que continuó con la carrera actoral después de aquel éxito

Después de deslumbrar con su rol, Paleta es de las pocas protagonistas del elenco infantil de aquel programa que continuó con la carrera actoral.

De hecho, estuvo en otros programas célebres, como María la del barrio, la telenovela protagonizada por Thalía, y también trabaja hasta la actualidad en series y teatro.

Ludwika Paleta (Foto: Instagram@ludwika_paleta)

7. Romance inesperado. Una noticia que causó sorpresa entre los seguidores del programa cuando, en septiembre de 2016, Jorge Granillo, quien interpretaba a Jaime Palillo en la tira, confirmó que había tenido un romance con la niña detrás del papel de María Joaquina.

“Pues sí, ya ves, el más tonto acabó siendo el más listo”, aseguró el actor en el programa peruano Amor, amor, amor sobre un corto vínculo amoroso con Ludwika Paleta cuando eran niños.

Jaime Palillo (izquierda) y Cirilo Rivera (derecha), dos de los protagonistas del ciclo

“Llevamos una muy bonita amistad, ya de toda la vida, de hace muchos años. Recordamos esos momentos infantiles con mucho cariño”, afirmó Granillo sobre su actual relación con la actriz.

8. Nueva vida. Otro de los intérpretes recordados fue Pedro Rivera, que se ponía en la piel de Cirilo, un niño muchas veces maltratado y discriminado en algunas escenas del programa.

Según contó en una entrevista, llegó a enterarse del casting de casualidad, por una amiga de su madre. “Ella vio en el periódico que buscaban un niño con mis características físicas y le dijo a mi madre que me llevara a hacer la prueba. Afortunadamente, después de tres castings tuve la posibilidad de ser seleccionado para participar en el proyecto”, contó a El Comercio en 2019.

María Joaquina con Cirilo en una gira del elenco por América Latina (Instagram Ludwika Paleta)

El trabajo implicaba para él algunas dificultades: intentó por un tiempo ir al colegio y a la vez participar del programa pero no pudo. Entonces dejó de asistir a clases mientras duraron las grabaciones y retomó sus estudios tiempo después.

Sobre su vínculo con la actriz que interpretaba a María Joaquina, que en la ficción lo maltrataba a diario, aseguró: “Se creó un falso mito, pero siempre fuimos amigos. A Ludwika la veía como alguien de mi familia, como una hermana o prima. Actualmente la veo como si fuese mi prima polaca, algo así".

Así luce el elenco en la actualidad: Jorge Granillo, Gaby Rivero, Gina Castro, Pedro Vivero y Beatriz Moreno se reunieron en un programa de televisión (@pedroviverovaldez)

Alejado de la carrera artística y de la actuación, Rivera estudió Comunicación en la universidad y en la actualidad se dedica al trabajo en una empresa de telecomunicaciones y al cuidado de su familia.

9. Intento y fracaso. A comienzos de los ’90 el programa fue tan exitoso que los actores llegaron a hacer giras por latinoamérica. Hasta la actualidad, se emiten los episodios en distintas partes del mundo y en algunos países, como Brasil, se hicieron versiones de Carrusel.

El elenco, durante una gira por Puerto Rico (Instagram Ludwika Paleta)

En 1992, con otro elenco, pero con la misma maestra como protagonista, los productores intentaron apostar a una nueva versión del programa que se llamó Carrusel de las Américas. Sin embargo, el ciclo no dio los frutos que se esperaban y dejó de emitirse al año siguiente.

10. Reencuentros . A lo largo de los años y al cumplirse distintos aniversarios del programa, varios de los actores volvieron a reunirse. Según contaron, muchos de ellos permanecen en contacto y hasta forman parte de un grupo de Whatsapp.

En 1992 los productores intentaron revivir el éxito con "Carrusel de las Américas" (Facebook: Un carrusel de niños)

Una de las últimas reuniones tuvo lugar en el programa mexicano El show de las TLNovelas, al que acudieron Gabriela Rivero, Pedro Vivero, Jorge Granillo, Gina Castro (quien interpretó a Marcelina) y Beatriz Moreno, la terrible directora Felicia Orraca.

Antes, en noviembre de 2015, algunos actores y actrices se habían juntado durante la celebración de las 900 representaciones de una obra teatral de la que Rivero formaba parte. Allí, dedicó unas emotivas palabras a quienes fueran sus “alumnos”.

Así lucían en noviembre de 2015 (Instagram)

“Hace 26 años que no los veía, ya están más grandes que yo. Había visto a algunos, pero nunca habíamos hecho algo juntos", afirmó.

"Estoy muy contenta de tener a todos ‘mis niños’ en un mismo lugar. Estos niños viven en mi corazón y no pagan renta. Me enseñaron muchas cosas desde que tenía 24 años, cuando hice a la maestra, y gracias a eso he echado a perder menos a mis hijas”, aseguró en aquella ocasión muy emocionada.

