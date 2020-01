— Sí. Llegamos a pueblos pequeños, lugares más grandes. Entonces yo hablaba con el comisario, y, por ejemplo, le decía: “¿Cómo tiene la comisaría?”. “¿Por qué?”, me decía. “Porque si abre varias celdas podemos poner una mesa larga y comemos todos". También viví el primer corte de ruta. Me acuerdo que en un pueblo me dijeron: “Pare acá porque más adelante no va a poder avanzar”. Les dije: “Arriba, no nos van a bajar de ningún lado. Nosotros y ustedes nos vamos todos a la ruta y hacemos el show en la ruta. Porque para eso he venido y de acá no me muevo si no lo hago”. Y así fue.