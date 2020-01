“Hace 26 años que no los veía, ya están más grandes que yo. Había visto a algunos, pero nunca habíamos hecho algo juntos. Estoy muy contenta de tener a todos ‘mis niños’ en un mismo lugar. Estos niños viven en mi corazón y no pagan renta. Me enseñaron muchas cosas desde que tenía 24 años, cuando hice a la maestra, y gracias a eso he echado a perder menos a mis hijas”.