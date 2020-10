Nazarena Vélez reveló cuál fue su reacción al enterarse de que Fede Bal se había curado del cáncer de intestino

Nazarena Vélez

En marzo pasado, luego de que Fede Bal contara que le habían diagnosticado cáncer de intestino y que debía realizarse un tratamiento de quimioterapia, rayos y medicación, Nazarena Vélez quedó involucrada en una polémica que se generó en las redes sociales de la cual ella no tuvo nada que ver.

Ocurre que el mismo día en que el actor comunicó la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram, la madre de Barbie Vélez compartió con sus seguidores consejos para quienes sufren de incontinencia urinaria y recomendó un tratamiento en un centro médico. Grabó una serie de historias, y además publicó una foto con su hijo menor, Thiago, y el siguiente mensaje: “Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones. Que nada les quite la sonrisa”.

Muchos haters relacionaron los posteos de la actriz con la enfermedad del hijo de Carmen Barbieri y hasta dejaron entrever que se estaba burlando. Es por eso que debió salir a hablar al respecto e indicó que se trataba de una pauta publicitaria, que había sido casualidad y que -aunque ni siquiera debía aclararlo- jamás actuaría de tal forma. “Que un pibe de 30 años tenga cáncer es una mierda”, aseguró.

Luego -invitada a PH Podemos Hablar- contó que no se había comunicado con Fede ni con su madre. “Una cosa no quita la otra. Que no lo quiera no quiere decir que le desee el mal. Me quedé muy shockeada cuando me enteré: compartió dos años con mi hija. Más allá de que Bárbara tiene una capacidad de perdón que se la admiro, no le podría hacer nada malo y tampoco me da para llamarlo. Ni la muerte ni una enfermedad sacan lo que uno hizo en la vida”, sostuvo Nazarena.

“Lo que sí te voy a decir es que me sorprendió. Cuando vi el video… ¡Uff! Se me cerró la garganta. Un chico de 30 años, cáncer en el intestino, tiene que hacer quimioterapia… Hay que estar. Y hay que estar en el lugar de esa mamá. Vení a decirme a mí que le pasa a uno de mis hijos”, continuó en aquel entonces.

Fede Bal, Barbie Vélez

Fede Bal y Barbie Vélez estuvieron en pareja durante dos años y se separaron -en mayo de 2016- en medio de un escándalo que incluyó una denuncia cruzada por violencia de género. Sin embargo, en 2017, el fallo que dictaminó el juez de la causa, que decidió sobreseer a la actriz por los delitos de lesiones dolosas leves calificadas. También quedó libre de cargos por hurto. Por su parte, Fede Bal también fue sobreseído por el delito de lesiones dolosas leves calificadas.

En julio pasado, Fede Bal anunció la feliz noticia de que había vencido al cáncer y en las últimas horas Nazarena Vélez fue consultada por cuál había sido su reacción al enterarse: “Siempre que sabés que una persona está enferma, a mí me pasa eso de ponerte enseguida en el lugar del otro. Empatía. Es imposible no ponerme en el lugar de su mamá, pensar que le pase a uno de mis hijos”, dijo la actriz en diálogo con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live.

“Es imposible no ponerte contenta si una persona superó semejante mierda”, agregó Nazarena Vélez.

SEGUÍ LEYENDO

Un fuerte insulto casi los separa pero terminaron juntos en un matrimonio ficticio: la curiosa relación de Winona Ryder y Keanu Reeves

La escapada romántica de Rodrigo Guirao Díaz en Tulum y el look total black de Emily Ratajkowski en Nueva York: celebrities en un click

Johnny Tedesco: “La fama y la trascendencia es lo que disfrutás en vida, pero en realidad lo que quedan son las canciones”