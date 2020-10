Ricky Montaner y Stefi Roitman compartieron la intimidad de la propuesta de casamiento en las redes

Ricky Montaner y Stefi Roitman, cada día más enamorados

Durante la pandemia del coronavirus muchas parejas se separaron e iniciaron los trámites de divorcio, pero otras se fortalecieron. Este fue el caso de la actriz e influencer argentina Stefi Roitman y el cantante venezolano Ricky Montaner, quienes se comprometieron recientemente. Ellos mismos anunciaron la buena noticia a sus miles de seguidores a través de las redes sociales.

“A minutos. De habernos deshidratado. De lo que lloramos. De la pregunta más hermosa que me hicieron jamás”, escribió la joven en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen en la que el hijo de Ricardo Montaner la besa de manera apasionada y ella le agarra la cara. Además se puede ver el anillo de compromiso en su mano.

La actriz aceptó casarse con el músico

Por su parte, Ricky publicó en sus historias dos fotografías en la que aparece llorando por haberse comprometido con su actual pareja. “¿Lloraste?... No vale”, señaló el popular artista que está feliz y muy enamorado en este momento. De esta manera, dio más detalles del momento emotivo que vivieron ese día tan especial frente a sus familiares y amigos.

Ricky Montaner lloró al pedirle casamiento a su pareja

El emotivo abrazo entre los novios

El intérprete tiene una relación muy cercana con sus seguidores y por este motivo decidió compartir la intimidad de esta romántica propuesta. Unos días antes había publicado un posteo para anunciar la noticia: “Hace varios días hice la pregunta más importante a la mujer más importante y me dijo que…”. En la imagen ellos se miran con ternura, muy enamorados. Se destaca el brillante anillo que su novia lleva en su dedo anular.

Ricky subió otra romántica foto de aquel momento, tomada en el living de la casa de la familia Montaner en Miami, donde la pareja pasa la cuarentena junto a los demás integrantes del clan. “Dijo que sí”, escribió el músico junto a la imagen. Mientras que Stefi hizo lo propio, confirmando la gran noticia. “¡Dije que sí!”, aseguró, junto al emoji de un anillo.

"Dijo que sí", escribió Ricky en Instagram

"Dije que sí", escribió Stefi en Instagram

Hace un tiempo atrás, Stefi había deslizado la posibilidad de casarse con su pareja, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa de Radio La Once Diez: “Si todo sigue como el presente que estamos viviendo, creo que sí, aunque todavía no hablamos de casamiento. Los dos nos encontramos en el tiempo y en el lugar que tuvo que ser. Miramos para el mismo lado, nos llevamos súper bien, capaz no sale el casamiento pero sí se habla de un presente/futuro muy lindo y juntos”.

El conductor Ángel de Brito había confirmado que la propuesta fue realizada a mediados de septiembre través de su cuenta de Twitter. “Se casan Ricky y Stef. En la celebración del Rosh Hashaná, dentro de una galleta, (Stefi) encontró su sortija y se oficializó la boda. Felicitaciones”, escribió el periodista. Luego, agregó: “Fue en la cena. Estuvo presente la familia Roitman por Zoom. En su galleta de la fortuna no había un papelito sino el anillo”.

Cabe recordar que el romance comenzó el año pasado, después de que el músico se separara de Sofía Reyes. Aunque recién formalizaron el noviazgo en febrero pasado. En una entrevista con Teleshow , Ricky relató cómo empezó la historia de amor: “Hoy en día mucha gente se conoce a través de las redes, y nosotros nos conocimos a través de Instagram. Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires para que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba...”.

