Nicole Neumann se molestó por la presencia de Fabián Cubero en el Cantando 2020: “Ya no sé cómo seguir”

Nicole Neumann, enojada por el comportamiento Fabián Cubero (Video: Nosotros a la mañana, El Trece)

Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en 2017, pero todavía mantienen un vínculo por la crianza de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. Desde hace tiempo no han logrado ponerse de acuerdo en cuestiones relacionadas a las pequeñas y deben acudir a los abogados para solucionar sus problemas. Incluso han tenido muchas peleas mediáticas, en especial desde que el ex jugador de Vélez se puso de novio con Mica Viciconte.

El martes, Poroto estuvo presente en la gala del Cantando 2020, para acompañar a Mica que regresó a la pista junto a su compañero Alito Gallo y Ariel Puchetta, cantante de Ráfaga, invitado para ser parte del trío. Su presencia no le trajo buena suerte a su pareja que tuvo una noche complicada por las críticas de los integrantes del BAR.

En el programa Nosotros a la mañana, Nicole manifestó su fastidio por la participación de su ex en el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. “A todos nos llamó la atención, pero yo ya no sé cómo seguir...”, dijo la panelista cuando le preguntaron sobre la aparición del padre de sus hijas en el reality.

Cubero fue al "Cantando" para apoyar a su pareja, Mica Viciconte (captura de pantalla)

Luego, aclaró que esta semana, Allegra, Indiana y Sienna están bajo el cuidado de Cubero, por el régimen que arreglaron con sus abogados. “Si Fabián y Mica estaban en el estudio, ¿las chicas donde estaban?”, le consultó su compañero de panel, Ariel Wolman. “No estaban en el estudio, hubiera sido exponerlas un montón. Estaban en el departamento, con un adulto”, respondió la modelo.

De esta manera, expresó su enojo por la decisión de Poroto de dejar a sus hijas en su vivienda para acompañar a Viciconte al Cantando 2020. Luego, Nicole aseguró con total sinceridad: “Yo me hubiera quedado más tranquila si ellas hubiesen estado conmigo, pero no...”.

Cabe recordar que en el reality, Moria Casán intentó hacer enojar a Cubero con una pregunta muy filosa: “¿No te molesta que La Bomba Tucumana diga que tenés una voz súper finita, que no existís?”. El deportista le respondió: “No me fue mal, eh...”. Luego admitió que lo ponía “muy nervioso” ver cantar a su pareja. “Grita bastante, hubo varias quejas de los vecinos”, comentó.

Luego de la performance, Mica escuchó las devoluciones del jurado, pero no le gustó para nada las palabras de Lourdes Sánchez y ambas protagonizaron un tenso ida y vuelta. “Vamos a la devolución. Buena táctica de la coach, que le dio pocas frases a Mica (Viciconte) para cantar”, comenzó diciendo la actual pareja del Chato Prada.

La performance de Mica Viciconte en el Cantando 2020

“No. No fue así. Acá hubo gente que no cantó nada y la han salvado. Nosotros nos dividimos la canción”, aseguró la ex Combate. “Fue el show de Ariel, de Ráfaga, con un coro muy trucho. Con todo el respeto que se merece Ale”, respondió Sánchez. “De mí me la banco… Lo poquito que canté, no te gustó. Capaz que como entraste recién, no viste lo anterior, la mejoría que hubo”, contestó Mica. “Lo anterior, no sé. Tengo visto lo tuyo en el Bailando”, completó la jurado que decidió bajarle un punto.

También tuvo un cruce con Aníbal Pachano, quien le dijo que era una “atrevida” y que no era como “María Callas”. La participante se enojó nuevamente y el jurado le contestó: “Te voy a comprar un manual del humor. Por eso no vas a crecer, porque no escuchás”. Y también le bajó un punto porque Mica le cuestionó que le había faltado el respeto por la comparación.

