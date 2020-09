Un solo día y con la fórmula del humor: cómo se gestó la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión

Como en los buenos tiempos: Marcelo Tinelli. con José María Litorti y Diego Pérez (Instagram)

La noticia estalló durante la tarde del lunes y enseguida se convirtió en tendencia en las redes sociales: Marcelo Tinelli vuelve en a la televisión en las próximas semanas, con varios humoristas, recuperando el estilo de VideoMatch, tan exitoso durante la década del 90.

El 2020 comenzó con la confirmación del regreso de Tinelli con el Bailando cerca del mes de abril. Pandemia y cuarentena estricta mediante, todos los planes de los argentinos cambiaron, y la televisión no estuvo ajena a esas modificaciones. En ese momento se decidió que hasta que no hubiera protocolos estrictos no se podrían grabar ficciones y programas en los cuales intervinieran muchas personas.

Pasaron los meses y los protocolos fueron apareciendo. LaFlia fue la primera productora que puso al aire con un big show, y así llegó el Cantando 2020, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de la tele.

Cuando arrancó el reality conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, Marcelo publicó un tuit que decía “21 de septiembre”. En ese momento se especuló que en esa fecha ya podría volver el Bailando y que Tinelli iba a estar al frente. Pero finalmente se decidió que por ahora el certamen de baile no podría volver a los estudios de televisión a causa de la pandemia, siguiendo un poco lo que ocurrió en Chile: el ciclo arrancó y terminó de manera abrupta.

Tinelli, que no es de quedarse quieto, anunció vía redes que el 25 de octubre iba a hacer un vivo de Instagram con “un programa de humor”, con sus compañeros de siempre. De esta manera regresaba pero no a la tele, con Pablo Granados, Pachu Peña, Freddy Villareal, José María Listorti, Diego Pérez y Rodrigo Vagoneta, entre otros. El conductor de ShowMatch confirmó la novedad y además archivó el reality de baile para el 2021.

“En marzo, si podemos hacer el programa que queremos, sin protocolos de pandemia, volvemos con un súper ShowMatch -posteó el conductor-. En el 2021 volvemos con todo”. Pero agregó: "Igual el 25 de octubre hacemos un especial de humor, por las redes sociales”. Esta intervención iba a ser la única aparición de Marcelo haciendo un programa. Pero finalmente en las últimas horas se supo que saldrá por la pantalla de El Trece el lunes 26 de octubre.

La negociación para que esto se pueda hacer la llevaron adelante Adrián Suar y Tinelli, quienes hablaron y llegaron a un acuerdo. Según pudo saber Teleshow , el gerente de Programación lo llamó el domingo 22 de septiembre y le hizo la propuesta concreta de pasar su especial de humor de las redes a la televisión abierta.

Suar quiere potenciar el prime time, ya que el lunes 5 Telefe estrena MasterChef Celebrity, que competirá de frente con el Cantando, por eso quiso asegurarse una carta fuerte, al menos por un día, y ver cómo resulta a nivel repercusión y audiencia de público.

El ShowMatch humorístico contará con dos horas de duración, y sólo se vera en la tele de aire y no en sus redes. El programa esta en el marco de los festejos por los 60 años de El Trece, que se cumple el 1 de octubre, y por lo cual la emisora tiene previsto festejos durante todo el mes. todavía no hay horario confirmado, aunque lo más seguro es que ocupe la franja del Cantando y hasta podría también ocupar la parte final de Bienvenidos a bordo.

Por ahora será solo un especial, pero como pasa en la televisión todo dependerá de los números de rating que coseche el programa. En El Trece hablan de una emisión única, pero tanto en la emisora como en LaFlia esperan que el regreso de Tinelli caliente la noche del canal y que tal vez eso sea el puntapié para que haya al menos otros cuatro especiales hasta fin de año.

La noticia mueve el tablero de la televisión, ya que un jugador fuerte como Tinelli, que todos creían afuera de circuito por este año, está de vuelta en un formato que le calza a la perfección: el humor. Rodeado de sus compañeros de toda la vida, y con lo que el público espera en tiempos difíciles, en los cuales la risa será muy bien recibida. Tinelli está de vuelta y se suma a la guerra del rating en la televisión.

