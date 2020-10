Lizardo Ponce salió a bancar a Nacha Guevara: “Es muy importante recapacitar y saber pedir disculpas"

Lizardo Ponce

Es amigo de Lola Latorre y Lucas Spadafora. Y, tras una primera gala en la que hubo una suerte de cortocircuito, se convirtió en el protegido de Nacha Guevara. Sin embargo, al ser consultado sobre el conflicto que mantienen la modelo y su parteneaire con la jurado del Cantando 2020, luego de que ambos se burlaran de los supuestos temblores de la artista en La Previa del Cantando, ciclo que él conduce junto a Lourdes Sánchez, el periodista e influencer no eludió la respuesta.

“Lola y Lucas son dos excelentes personas, son mis amigos, yo los quiero mucho. Entiendo que son chicos y, aunque no sean chicos, uno se puede equivocar y puede mandarse una cagada como se mandaron ellos. Es muy importante recapacitar y saber pedir disculpas y creo que ellos lo hicieron. Después, lo que tenga que pensar Nacha está en todo su derecho porque, justamente, se habló de ella. Y si es o no una enfermedad de lo que se rieron, también es un tema personal de ella", comenzó diciendo Ponce en Vale Doble, por La Uno 103.1.

Nacha y el gesto que le dedicó a quienes se burlaron de su salud (Foto: "Cantando 2020", ElTrece)

Y agregó que la jurado podía expresarse de la forma que creyera conveniente “para liberar eso que le ocurrió”. Pero, con respecto a sus amigos, explicó: "Sacándolos a ellos un poco del foco, porque me parece un poco agresivo que estén ellos en el centro con palabras tan fuertes como enfermedad, burla, falta de respeto y todo eso que los rodea, entiendo que es merecido porque se mandaron una cagada….”

Lizardo, quién a través de Instagram hace vivos junto a Yanina Latorrre, la madre de Lola, quién también tuvo que salir a disculparse por haberse reído de los temblores de Nacha, trató de restarle peso a las palabras de los participantes explicando: “Me parece que lo dijeron con mucha liviandad, sin tener en cuenta todo lo que significa. Y también es respuesta a un contenido que circula mucho en redes sociales y que uno, tal vez, lo naturaliza y no se da cuenta. Y después, en un medio masivo lo expresa y ahí viene todo lo que les pasó a ellos".

Lola Latorre y Lucas Spadafora ("Cantando 2020", ElTrece)

Fue entonces cuando Ponce hizo una reflexión: “Esto que les pasó a ellos tiene que ser un mensaje para todos, más allá de las edades, hay cosas con las que no se joden más, con las que no tienen que hacerse chistes. Hay que pensar. También los chicos de su edad que están en las redes sociales y utilizan de la misma forma ciertos contenidos, ciertos chistes, ciertas burlas: no está bueno. Más allá de que Nacha por ahí ni se entere, porque no son personas públicas, hay que poner un freno en todo lo que es ese tipo de comentarios”.

Para terminar, Lizardo señaló que habría que ser más responsables con lo que se dice en los vivos. "Uno es consciente de la cantidad de gente que te ve. Nosotros tuvimos números muy altos. Hay una realidad, que es que la gente recorta un pedacito de un vivo de dos horas y por ahí se quedan con eso, lo descontextualizan y se arma todo un revuelo gigante. Pero hay que ser más consciente de lo que se dice en todos lados. Esa me parece que tiene que ser la enseñanza en este momento para todos, ser más cuidadosos, no para no quedar mal, sino para no hacer sentir mal a nadie”.

