Al borde de las lágrimas, Lola Latorre pidió perdón por su desafortunado comentario sobre Nacha Guevara

Lola Latorre pidió disculpas por su comentario sobre Nacha Guevara

Ella lo hizo como una humorada. El lunes, en una entrevista para La Previa del Cantando, en Magazine, Lola Latorre aseguró que estaba tranquila de cara a su presentación en el Cantando 2020, pero que su compañero, Lucas Spadafora, estaba nervioso. "Tiembla un poquito, a lo Nacha”, aseguró, haciendo referencia ni más ni menos que a Nacha Guevara, jurado del certamen.

Este inapropiado comentario generó que en las redes sociales comenzaran a hablar sobre la salud de la artista y se generara un gran revuelo en torno a sus supuestos temblores. De manera que Nacha no tuvo más remedios que salir a aclarar que no tenía ninguna enfermedad y que, si la tuviera, tendría derecho a guardárselo para ella.

Finalmente, después de que muchos repudiaran su actitud y que se viralizaran videos en los que su mamá, Yanina Latorre, también hacía bromas sobre los supuestos temblores de Nacha, Lola decidió recurrir a sus historias de Instagram para explicar la situación y pedir las disculpas del caso.

Lola Latorre y Lucas Spadafora en el "Cantando 2020"

“Hace varios días que no vengo hablando ni subiendo nada a mis historias. Obviamente, ya saben por qué, y a lo que no lo saben les cuento. En el programa La Previa del Cantando hice un comentario muy desafortunado que tiene que ver con la intimidad de Nacha, a la que en ningún momento me quise referir de esa manera”, comenzó diciendo Lola.

Y siguió: “Por eso estoy acá, quiero pedir disculpas públicamente. Por más que ya lo hice en privado en el momento que sucedió, le mandé un mensaje a Nacha, le expliqué la situación y le pedí disculpas. Estoy totalmente arrepentida”.

Enseguida, Lola comentó a relatar como la había afectado a ella el escándalo desatado en torno a sus dichos. “Fueron unos días muy sensibles para mí, porque soy muy sensible. Y ya estoy apunto de llorar, porque siempre digo algo y lloro. De ningún modo quise faltar el respeto de nadie. No solo de Nacha, que es una persona que admiro. La verdad es que me considero una chica bastante respetuosa, que nunca se metió con nadie, ni me involucré en ningún lío en la televisión, en los medios ni nada. Siempre desde el Bailando le traté de esquivar a todo porque no me gusta estar frente a un cámara y pelearme con la gente”, explicó.

La hija de Yanina y Diego Latorre remarcó que no era una persona “confrontativa”. “Si bien tengo carácter, no me gusta sentarme y hablar barbaridades de otras personas. Por eso no tengo excusas y lo que hice estuvo muy mal. Pido disculpas por acá”, aclaró.

Nacha Guevara explicó el motivo de sus temblores (Video: Instagram)

Y luego explicó: “No quise meterme nunca con ninguna enfermedad, ni hacer sentir mal a nadie, ni herir a otra persona porque es lo que menos quiero. No soy una chica que tiene esos fines, no me gusta. Tampoco me gusta que me lo hagan a mí. Parece irónico, porque yo cerré mi cuenta de Twitter porque no me podía bancar los comentarios de la gente que me ponían anoréxica y me criticaban con cosas que tenían que ver con mi salud. Y la verdad que fui una pelotuda, con todas las letras”.

Después de pedir perdón una vez más, Lola señaló: “No sé qué otra cosa hacer. Estuve muy mal estos días, de verdad. No por hacerme la víctima, cero, porque no me corresponde. Realmente estuve muy mal por los comentarios de la gente. Por eso desaparecí unos días. Y, como recién la semana que viene cantaba, no quería esperar más tiempo para decirles que ya pedí disculpas por privado, que lo hago por acá y que lo voy a hacer en el Cantando. Voy a hacer todo lo que se necesite para arreglar esta situación”.

Ya casi al borde de las lágrimas, la participante agregó: “Nunca fue mi intención dañar al otro. Y menos a una persona de ochenta años, que la miro... Y es como mi abuela. Y no puedo creer que esté parada ahí todos los días hasta las doce de la noche. ¡Es un montón! Y todo su laburo, toda su trayectoria. Yo en ningún momento quise herir a otra persona ni meterme con ninguna enfermedad. Así que disculpas a todos los que se sintieron identificados con ese comentario".

Para terminar, Lola explicó: “Quería aclarar esto porque es una mierda, es todo una mierda lo que está pasando. Y quería dar la cara porque quizá mucha gente no sabe que yo mandé un mensaje y pedí perdón en el momento en el que me equivoqué. Soy humana, me puedo equivocar y no me estoy justificando. Porque es algo serio lo que dije. Entonces quiero pedir perdón. Estoy re bien y, por momentos, las redes te hacen dudar de la persona que es uno. Y digo: ‘La gente me dice tal cosa. ¿Seré tan forra hija de puta como creen?’ Y no es así, no soy mala persona, no tengo maldad”. Y finalizó su descargo remarcando que lo suyo fue “un mal chiste, de muy mal gusto”.

SEGUÍ LEYENDO

La reflexión de Nacha Guevara a punto de cumplir 80 años: “No quiero vivir mucho, quiero vivir bien”

Un participante del Cantando 2020 buscó seducir a Nacha Guevara: “Es una mujer encantadora”

La angustia de Lola Latorre por los agravios que recibe en las redes: “Me hicieron un meme de Peter La Anguila”