La angustia de Lola Latorre por los agravios que recibe en las redes: “Me hicieron un meme de Peter La Anguila”

Lola Latorre dio los motivos por los que cerró su Twitter (Video: "LAM", ElTrece)

La incorporación al Cantando 2020, sumado al tráfico de las redes sociales, le dieron a Lola Latorre un combo letal. Se topó con la cruda realidad que se vive en el mundo virtual y que no es fácil de digerir. Y pasaron tan solo dos galas para que la modelo decidiera cerrar su cuenta de Twitter por la cantidad de mensajes agresivos y de mal gusto que recibía en cada presentación. Ella había contado que la había abierto para acercarse al público, pero lo que recibió fue totalmente distinto a lo que esperaba.

Luego del anuncio que hizo en la red mencionada antes de despedirse, Latorre charló con Los Ángeles de la mañana, por El Trece, sobre las cuestiones que la fastidiaron y cómo empezó a percibir la necesidad de alejarse. “Me pasa que estoy ahí parada y soy súper respetuosa con todos, me banco todas las opiniones. Que es como tiene que ser, porque estoy en un certamen en el que no soy experta y lo estoy haciendo por primera vez en mi vida. Lo más lógico es que me equivoque, que desafine, que lo haga mal, porque estoy aprendiendo, estoy en ese camino de aprendizaje”, comenzó explicando.

Y luego detalló: “Cuando el comentario es ‘che, no me gustó’ o ‘Lola canta mal’, no me afecta. Todo lo que tiene que ver con el canto no me afecta, sé dónde estoy. Pero cuando se meten con lo físico…” Acto seguido, la periodista Andrea Taboada le preguntó qué cosas le molestaban, qué comentarios recibía y no lograba digerir. “El otro día, que cantamos la cumbia, que yo estaba con un topcito y un short, todo el mundo diciéndome anoréxica… muchas cosas que son muy agresivas, hasta me hicieron un meme de Peter La Anguila”, aseguró entonces.

Lola Latorre y Lucas Spadafora (Foto: "Cantando 2020", ElTrece)

Lo cierto es que, tal como le señaló Ángel de Brito, Lola mantiene su cuenta de Instagram, donde tiene más de 560 mil seguidores, pero ella dijo que allí la gente era “mucho menos violenta”. Sin embargo, contó que Twitter había sido tendencia y que, a pesar de la sugerencia de su amigo Lizardo Ponce, quien le dijo que cuando era así no entrara porque la gente “te mata directamente”, no pudo evitar ir a ver los comentarios.

“Entré a leer todo y ahí fue cuando me puse re mal. Y las mismas personas que quizá en Instagram me ponían cosas re lindas, se sumaban al hilo de comentarios agresivos y me ponían cosas re feas en Twitter”, explicó la modelo.

¿Si le pasan factura por los dichos de su madre en LAM? “Sí, obvio. Me duele un montón. Y a esta altura no me suma. Me quiero dedicar al Cantando, que la estoy pasando re bien y estoy disfrutando. Por más que lo hagamos mal o nos falte un montón, yo te juro que la estoy pasando re bien y me quiero quedar con eso”, aseguró la hija de Yanina Latorre.

Y concluyó: “Nunca me tienen que relacionar con mi mamá. Las cosas que ella dice, quizás, yo no estoy cien por ciento de acuerdo. La realidad es que somos dos personas diferentes. Igual, cuando decidí cerrar Twitter se lo comuniqué. Pero lo hice por decisión propia. Ella se re banca lo que le dicen, pero yo no soy así”.

SEGUÍ LEYENDO

Nancy Pazos anunció que tiene coronavirus, al igual que sus hijos: “Nos aislamos por prevención y cortamos la cadena de contagios”

La Justicia allanó el lujoso departamento en el que Wanda Nara y Maxi López vivieron apenas se casaron

Esmeralda Mitre justificó su polémica participación en el “Cantando 2020″ y Marcelo Tinelli la respaldó: “¡Es una showgirl!”