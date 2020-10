A diez meses de la muerte de Marie Fredriksoon, Per Gessle lanzó un tema inédito de Roxette

Per y Marie (Foto Instagram @realroxette)

El 9 de diciembre de 2019, una profunda tristeza embargó a los fanáticos de Roxette de todo el mundo al difundirse la noticia de que Marie Fredriksooé, cantante de la banda sueca, había fallecido luego de luchar contra un cáncer cerebral desde hacía ocho años. En ese momento, Per Gessle, guitarrista del dúo, se mostró completamente devastado. “Las cosas nunca serán lo mismo”, señaló entonces, creyendo que ya todo se había terminado.

Pero lo cierto es que, entre las muchas canciones que se habían publicado en los diez álbumes de estudio de la banda, incluido el último, Good Karma, que se editó en 2016, habían quedado otras tantas grabaciones relegadas por falta de espacio. Y una de ellas era la del tema Let Your Heart Dance With Me, cuya melodía salió a la este viernes junto a un conmovedor video.

“Quería componer una canción rítmica clásica y simple y el resultado fue este tema. Ya en el estudio me gustó pero, como ocurre siempre, teníamos tantas otras que tuvo que esperar una segunda oportunidad. Y cuando tuvimos la idea de este proyecto fue obvio que la incluiríamos”, destacó Perl, haciendo referencia a Bag Of Trix, una colección de material inédito de Roxette que será lanzada a fines de este año.

El tema inédito de Roxette (Video: Instagram)

Al presentar el tema, que contó con la mezcla de Ronny Lahti, el mismo que hace dos décadas había hecho lo propio en el disco Room Service, el músico y compositor no pudo evitar recordar a su compañera y destacar lo mucho que se había esforzado para dejar su legado.

“Un par de meses antes de que se lanzara Good Karma, los médicos de Marie le aconsejaron dejar las giras. Cancelamos todos los compromisos futuros. Pero incluso las grabaciones en estudio eran cansadoras para ella. Ella quería hacerlo pero debía luchar para lograrlo. Y lo hizo. Fue un verdadero soldado hasta el final”, recordó Per.

Creada en 1986, Roxette tuvo su primer hit tres años más tarde con The Look, tema que llegó a los primeros puestos de las listas de los Estados Unidos. Luego revolucionó las radios de todo el mundo con It Must Have Been Love, canción que formó parte de la exitosa película Pretty Woman protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts. Y, a lo largo de su carrera, llegó a vender más de 75 millones de discos y sencillos.

Los fanáticos argentinos tuvieron la oportunidad de ver al dúo sueco en nuestro país en varias oportunidades, ya que desembarcaron con sus giras en los años 1992, 1995, 1999, 2011 y 2012. Y es por eso que, hoy, muchos de ellos se volcaron a las redes sociales para festejar el lanzamiento de este nuevo tema, que mantiene viva la magia la banda.

SEGUÍ LEYENDO

Infancia humilde, lucha contra el cáncer y la soledad del éxito: “Listen to your heart”, la biografía de la cantante de Roxette

Un homenaje a Roxette: Valeria Lynch y Mariano Martínez grabaron su primer video musical en cuarentena

La emoción de Tomás Dente luego de que el guitarrista de Roxette compartiera una nota suya: “Me contactaron fanáticos de todo el mundo”

De Neuquén a Buenos Aires, con Tinelli y la camiseta de Argentina: los shows de Roxette en el país