Guillermo Andino y Carolina Prat, aislados después de que una de sus hijas diera positivo de coronavirus

El público matutino de América se vio sorprendido al sintonizar Informados de Todo y notar la ausencia en el piso de su conductor, Guillermo Andino. La producción se movió rápido para designar a Antonio Laje como su reemplazo, mientras él salió al aire por teléfono, ni siquiera por Zoom, como suele hacerse en estas épocas de pandemia. El motivo, una urgencia: se enteró a último momento de que una de sus hijas había dado positivo de coronavirus .

En diálogo con Teleshow , Andino dio detalles sobre lo sucedido en las últimas horas en su hogar. “Mi hija mayor, Sofía, tiene alergia con estos cambios estacionales. A mí también me pasa, siempre estamos como un poco resfriados y nos pega mucho el cambio de clima y lo que cae de los árboles. En el caso de ella, ayer se levantó con la voz tomada y mientras tomaba un té se dio cuenta de que casi no le sentía el gusto. Entonces, no sabía si era por el resfrío o un síntoma de COVID”, relató.

Para despejar todo tipo de dudas, se dirigió a un centro médico de Lomas de San Isidro para realizarse el hisopado, cuyo resultado llegó este viernes a primera hora: positivo de coronavirus. Por este motivo, Andino tuvo que avisar de urgencia a América que no iba a poder ir al canal y no llegó a hacer los arreglos necesarios en su casa para poder salir al aire por Zoom, así que lo hizo por teléfono.

Sofía está totalmente aislada en su habitación, con buen estado de salud. Andino, su esposa, Carolina Prat, y sus otros dos hijos, Victoria y Ramón, se encuentran en cuarentena estricta en su hogar, respetando el protocolo para este tipo de casos, y serán hisopados entre el lunes y el martes.

Guillermo Andino, Carolina Prat y sus hijos: Victoria, Ramón y Sofía (Foto: Instagram)

“Sofi está en su habitación, cumpliendo el aislamiento obligatorio. Recuperó el gusto y se siente bien pero tiene que estar 14 días adentro. Nosotros, por recomendación de la doctora del canal, nos vamos a hacer el hisopado entre el lunes y el martes porque cuando tenés algún conviviente contagiado, el virus puede mutar débilmente en las primeras horas, y se puede consolidar entre las 48 y las 72 horas siguientes. Entonces, para no tener un falso negativo, vamos a esperar unos días hasta hisoparnos”, explicó el reconocido periodista. Lo más importante: según su testimonio, todos se encuentran bien y sin síntomas.

Por lo pronto, los primeros días de la semana que viene Andino saldrá al aire en su programa por Zoom. Después, dependiendo del resultado de los estudios podrá volver al canal o deberá continuar con el aislamiento y la recuperación. En caso de que dé positivo y transite la enfermedad de manera asintomática, él se niega a hacer una pausa en su trabajo en estas circunstancias tan especiales: “No sé cuál es el protocolo del canal en esos casos, pero si es por mí, seguiría saliendo al aire desde casa ”.

Durante su diálogo con Laje en el programa, Andino agradeció la contención que le brindó América y dijo: “Hay que cuidarse, nadie está exento. Le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, es un baldazo de agua fría ”.

Prat, por su parte, realizó un posteo en su cuenta en Instagram para confirmar a sus seguidores el positivo de su hija. Y agregó: “Ella está asintomática y la estamos cuidando mucho con el protocolo de seguridad, pero con muchísimo amor. Deseamos que todo pase pronto y bien. Les compartiré cuando tengamos nuestros resultados”.

Guillermo Andino y Carolina Prat (Foto: Franco Fafasuli)

La semana pasada, Andino había hecho referencia a su hija Sofía en Informados de Todo, al revelar que ella le planteó la posibilidad de irse a vivir a otro país. Si bien contó que la joven no le hizo la propuesta formal, admitió que está interesada en la idea de probar suerte en otro lado, y a él eso le genera angustia.

“Hay mucha preocupación generalizada de mucha gente que está pensando o averiguando cómo irse, sobre todo los pibes… La verdad que me preocupa bastante”, comenzó Andino. Fue interrumpido por una de sus panelistas: “Hay familias enteras buscando irse, yo no sé si me iría, sobre todo por mis hijos, porque tengo tres y es muy duro no poder verlos crecer jugando o andando en bicicleta en la calle”.

La angustia de Guillermo Andino porque su hija evalúa irse del país (Video: "Informados de Todo" - América)

Andino se vio identificado con esa imagen y se explayó sobre lo que vive en su casa, puertas adentro, y que ya se volvió un tema de conversación reiterado: “Tengo una hija que está por cumplir 20 años, los chicos están desilusionados. Escuchan hablar a los políticos de una cosa y a los seis meses están haciendo otra cosa. El archivo te mata y los pibes no son giles: ‘¿Este no venía con otro discurso?’ Todo eso lo ven”.

Acto seguido, contó que en su cabeza está la idea de quedarse, de seguir poniéndole el hombro a la situación. También aclaró que él, personalmente y laboralmente, se encuentra bien y que eso le da cierta tranquilidad por sobre alguien que se encuentra en plena incertidumbre. Sin embargo, no todo su grupo piensa lo mismo: “Es un país que se ha vuelto para muchos inviable. Yo no me quiero ir, yo la quiero pelear acá pero la verdad se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice: ‘Papá, ¿Australia cómo es? ¿España cómo es?’ Y ahí me pregunto: ‘¿Qué está pensado?’ Es el baldazo de agua fría”.

