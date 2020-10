Nara Ferragut posteó una foto en la sala de parto después de haber sido mamá a los 41 años: “Agotados pero felices, llegó Franco”

Nara Ferragut y su esposo, Charly Issa

Nara Ferragut está feliz con el nacimiento de su primer bebé, Franco, el martes 30 de septiembre por la noche. La periodista y conductora anunció la noticia a sus seguidores de Instagram con una emotiva fotografía en la que aparecía en la sala de partos de la clínica con el pequeño y su pareja, Charly Issa.

“¡¡Agotados pero FELICES!! El 30 de septiembre a las 20:35 horas llegó Franco Issa. Después les vamos a contar más pero no queríamos dejar de compartirlo con todos ustedes que nos llenan de amor y mensajes hermosos. Los queremos @charlyissaok”, escribió la productora en la red social. Muchos famosos le expresaron mensajes cariñosos como Yanina Latorre, Lourdes Sánchez, Lizardo Ponce, Cathy Fulop, Marcelo Polino, Claudia Villafañe, Majo Martino, Celeste Muriega, entre otros.

Nara Ferragut fue mamá a los 41 años en plena cuarentena

La historia de amor entre Nara y Charly comenzó gracias a un mensaje que él le envió a ella a través de Instagram. El actor la invitó a tomar un helado y ella, sincera, le dijo que estaba a dieta pero que no tenía problema en aceptarle un jugo de naranja. La primera cita fue un éxito y, a partir de ese momento, no se separaron más.

El 25 de febrero del 2019, formalizaron su amor en el Registro Civil de Mar del Plata y lo festejaron con una ceremonia espiritual, íntima y emotiva en Mar Chiquita, en una casa que la familia del actor que tiene con salida al mar. “Creo en el amor para toda la vida. Me casé sabiendo que es para toda la vida, sin ningún temor. Él nunca se había casado y no tiene hijos… Nos encontramos”, aseguró a Teleshow .

En marzo, la conductora anunció que estaba embarazada: subió un video donde se la vía con un test casero. Conmovida, plena, no podía hablar. Entonces, Carlos afirmó: “Da positivo, da positivo”. La pareja se abrazó y se besó. Luego, mostraron una ecografía en la que la pareja escuchaba lo que todo padre desea escuchar: “Está todo perfecto”.

“Todavía no lo puedo creer, nos acabamos de mudar, comienzo el programa el 4 de abril y estamos embarazados. No podemos más de felices”, dijo Nara a Teleshow . Durante muchos años, ella había soñado con ser madre y finalmente pudo concretarlo junto a su pareja. De esta manera, ambos tienen la familia que imaginaron formar cuando dieron el sí frente a sus seres queridos el año pasado.

Nara Ferragut anunciaba que estaba embarazada

A través de las redes sociales, la conductora fue mostrando el día a día de su embarazo. Ya en la etapa final, publicó un mensaje muy emotivo en el que daba detalles de sus sentimientos a corazón abierto: “Últimas semanas.. súper ansiosa. Por momentos con miedos, frágil, vulnerable. En otros momentos súper serena, relajada y entregando. Días donde no me puedo ni mover de lo hinchada y dolorida que estoy y otros que no paro de hacer cosas, gimnasia, de todo. Así llevo este embarazo. Creo que así llevo la vida. Con días buenos y malos como debe ser. Aceptando. Porque un día decidí NO tapar más y vivir la vida tal cual es. Porque después de todo de eso se trata solo de vivir el AQUÍ Y AHORA que es lo único que tenemos. Feliz y agradecida en el día de HOY”.





