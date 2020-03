En diálogo con Teleshow no ocultó su felicidad por el momento que transita. “Todavía no lo puedo creer, nos acabamos de mudar, comienzo el programa el 4 de abril y estamos embarazados. No podemos más de felices”. Ya cursa el tercer mes y si no lo contó antes fue “porque no me animaba. Me agarró miedo y no sé por qué. La obstetra me aseguró que está todo bien”. De hecho no padeció algunas molestias, como acidez o vómitos, que a veces ocurren en el primer trimestre.