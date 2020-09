La furia de Gianinna Maradona al ver a su papá y a Verónica Ojeda juntos: “Elegiste seguir lastimando”

En la mañana de este miércoles, Diego Maradona dio el presente en el Nuevo Gasómetro para ver el primer amistoso de su Gimnasia frente a San Lorenzo y, como siempre, su aparición causó sensación. Junto a su hijo Dieguito Fernando y con una máscara especial como prevención frente al coronavirus, el Diez fue homenajeado por Marcelo Tinelli, a quien llenó de elogios.

Para muchos, el mejor jugador de la historia llegó al Bidegain cuando se jugaban ya los primeros minutos de amistoso. Se sentó en el banco de suplentes junto a su hijo y en diálogo con la prensa expresó: “Estoy feliz por venir con Dieguito, estaba todo nervioso y después se puso en tono jugador. Ya quiere estar ahí adentro”. Más allá de lo deportivo y del encuentro con Marcelo Tinelli, llamó la atención que el DT llegó al estadio junto a Verónica Ojeda.

“No hay un argentino que quiera que no se juegue a fútbol”, comentó Maradona, a quien se lo notó muy feliz por compartir la jornada futbolística de la mano de su hijo. “Dieguito estaba todo nervioso y después se puso en tono jugador, ya quiere estar ahí adentro”, expresó ante las cámaras. En tanto, se mostró conforme por el plantel de Gimnasia con el que cuenta para afrontar el próximo torneo.

El mensaje de Gianinna Maradona

Esas imágenes se vieron al aire de TNT Sports y habrían tomado por sorpresa a Gianinna, quien se expresó con un tono de furia en sus redes al ver a su padre con Ojeda y lanzó un contundente mensaje: “Un día te volvió, y no aprendiste. Elegiste seguir lastimando. El de arriba lo sabe... ¡y yo también!”.

La disputa entre la hermana de Dalma y la ex del Diez es desde que se conocen. En junio pasado, se filtró un video de Diego Armando Maradona de hace unos años. En la grabación, el popular astro del fútbol aparece bailando con Verónica Ojeda, quien fue su pareja y es la madre de su hijo menor, Dieguito Fernando. Con mucha dificultad, él se mueve al ritmo del tema Bombón asesino de Los Palmeras y en el final, se baja los pantalones.

Maradona y su hijo Dieguito Fernando (Captura de TNT Sports)

Gianinna Maradona vio este material y realizó un descargo en sus historias de Instagram. De esta manera, expresó su dolor por ver a su papá en esa situación y contó que decidió tener una charla sobre este tema con su hijo, Benjamín, fruto de su relación con el Kun Agüero.

“Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, gracia, una burla... para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe que es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, escribió la hija de Claudia Villafañe en la red social.

VER TAMBIÉN Damián de Santo fue denunciado por usurpar un terreno en Córdoba

Sin nombrarla, criticó la actitud de Verónida Ojeda, con quien nunca tuvo una buena relación: “Ver como nadie hace nada de los que están ahí demuestra que por esa misma razón yo soy una hija de puta para todos ellos y para él también inclusive. Hechos, no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que me hubiese gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que me puse la gorra”.

SEGUÍ LEYENDO

A los 74 años murió Lilian Keller, la mamá de Adrián Suar

La defensa de Yanina Latorre a su hija Lola, por sus dichos sobre Nacha Guevara

El duro relato de Diego Ramos sobre cómo le contó a su mamá, aislada por coronavirus, que había muerto su padre