Damián de Santo fue denunciado por usurpar un terreno en Córdoba

El denunciante, Lucas Berubi aseguró en el ciclo Nosotros a la mañana que uno de los lotes donde el actor tiene su emprendimiento turístico le pertenece a su familia: “Mi abuelo tiene 93 años y ese lugar era algo que él quería y se lo sacaron”.

“Él fue comprando varios lotes, el número dos de mil metros cuadrados es de mi familia, él unificó todo”, explicó sobre el que sería su terreno, cuya superficie estaría en el medio del complejo construido por De Santo.

El conflicto comenzó hace más de una década y fue el mismo artista quien se comunicó con la familia de Lucas Berubi: “En el 2007 o 2008 se contactó porque había construido el complejo en ese lugar y cuando fue a la Municipalidad no lo dejaron escriturar y le dijeron que el espacio tenía dueño. Nosotros todos los años pagamos los impuestos”.

En ese entonces ambas partes se juntaron: “Fue todo muy amable pero no llegamos a nada, él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas, no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia”. En ese momento el artista no habría querido comprar el terreno.

“Tuvimos sentencias a nuestro favor, los planteos se los rechazaron”, agregó Berubi que en el 2013 antes de decidir comenzar con las acciones legales llamó al actor para ver si había forma de llegar a un acuerdo. “El lote jamás estuvo en venta”, aclaró el presunto damnificado y cerró: “Hace doce años él está lucrando con eso”.

Teleshow intentó comunicarse con el actor que se encuentra en Villa Giardino combatiendo los incendios que afectan la localidad pero aún no obtuvo respuesta. Hace unos días se había referido en Almorzando con Mirtha Legrand a la dramática situación que se vive allí: “Gracias a una persona con un avión hidrante que se sumó a la acción de los bomberos logramos salvar nuestra casa y las del alrededor de las llamas”.

“Hernán Vázquez con su avión que me salvó la casa. No nos pasó nada gracias a él. El fuego se venía hacia las cabañas, éramos 200 personas y no dábamos abasto. Por suerte gracias a la ayuda no tenemos que lamentar la pérdida de todo. La gente fue muy solidaria”, destacó el actor entre todo lo negativo de la situación.

“Devastada”, fue la palabra que eligió para describir cómo quedó la zona tras el paso del fuego: “El incendio se provocó por un corte de un cable de media tensión que provocó un pequeño incendio que se convirtió en incontrolable. Por el cambio del viento comenzó a venirse para el lado del pueblo, fue muy duro y ahora parece el cerro negro”.

Además, el factor climático no colabora: “Todavía no llovió, estamos en la época de sequía, las lluvias vienen en septiembre generalmente, se está demorando un poco pero la esperamos con ansias. De 30 casas del pueblo solo una se quemó y también todo el bosque que es nuestro pulmón de aire, todo gracias al avión hidrante”. Y agregó: “Los bomberos estaban todos abocados al incendio grande de Carlos Paz, la gente ayudó mucho con lo que podía, yo estaba a tres metros de distancia y no podía sostener la respiración”.

