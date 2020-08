Rocío Oliva contó intimidades de la relación con su novio: “Lo que más me gusta de él son sus besos”

Rocío Oliva habló de su nuevo amor (Video: "La jaula de la moda", Ciudad Magazine)

De todas las ex de Diego Maradona, Rocío Oliva fue la que más fácilmente dio vuelta la página después de romper con el futbolista. Su primer mujer, Claudia Villafañe, tardó más de diez años en blanquear su noviazgo -con Jorge Taiana-. Y Verónica Ojeda, en tanto, recién el año pasado pudo pudo rehacer su vida con el abogado Mario Braudy, sin pensar en la opinión del actual director técnico de Gimnasia de La Plata, que reaparecía cada vez que ella intentaba formar pareja. Sin embargo, la panelista de Polémica en el Bar, por América, a los pocos meses de haber cortado con él ya se mostró disfrutando de sus vacaciones con “un nuevo amigo”.

Si aquel joven que parecía ser solo un amor pasajero es el mismo que hoy ocupa el corazón de Rocío, no se sabe. Pero lo que sí es cierto es que, lejos de quedar atada a su ex, la joven reconoció que está pasando un muy buen momento sentimental junto a alguien que parece no tener nada que ver con Maradona. Al menos, en cuanto a su personalidad.

“Estoy bien. Encontré un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos, en lo laboral y en lo personal. Es mi confidente: todo lo que me pasa se lo consulto. Y por suerte, los consejos que me va dando después resulta que son como él me decía. Así que eso hace que cada vez le pueda consultar más”, aseguró Rocío sobre la intimidad de su relación con su pareja, en diálogo con Horacio Cabak para La jaula de la moda, en Ciudad Magazine.

Luego reconoció que, a pesar de que recién lo está conociendo y que su intención es ir de a poco, está “enamorada”. ¿Si está conviviendo con su novio durante el aislamiento social? “No, porque él está trabajando, yo también y es un poco complicado. En un momento le dije que podíamos haber pasado parte de la cuarentena juntos”, señaló Oliva.

Rocío Oliva junto al "amigo" con el que se fue de vacaciones a Brasil (Foto: Instagram)

Entonces recordó que este tema se había planteado en una charla, al principio de la pandemia, pero que luego no se concretó. “Me dijo: ‘Estaría bueno que pasemos la cuarentena juntos como para poder conocernos más y demás. Aunque sea una etapa'. Yo le dije que sí, que genial. Y después quedó ahí el tema, aunque yo se lo recordé después”, explicó.

¿Si cree que la relación tiene futuro? “Yo creo que va todo encaminado a eso. Lo que más le digo a este hombre es que me gustan sus besos, así que sí”, aseguró Rocío. No obstante, la joven reconoció que no está interesada en pasar por el Registro Civil. “Es todo muy reciente y el camino es muy largo. No me apuro a eso y tampoco es mi prioridad el casamiento”, concluyó.

Cabe recordar que, festejando la llegada del 2020, Rocío había posteado una foto junto a su amigo Bernardo Buratti, con quien compartió unas vacaciones en Brasil. Y escribió: “Cerré el año bien y lo comienzo mejor”. Aunque, al poco tiempo, aseguró que se había tratado solo de “un amor de verano”. Y, sobre la persona que la acompaña hoy, solo dijo que no se dedicaba al deporte y que trabajaba de manera independiente. ¿Quién será?

