¿Qué serie mirar? Edith Hermida nos cuenta cuáles son las tres ficciones que más le gustaron

Edith Hermida (Crédito: @edithhermida)

Edith Hermida es una integrante histórica del equipo de Bendita, el programa que conduce de lunes a viernes Beto Casella y que ya lleva 15 temporadas en la pantalla de El Nueve. Pero también es locutora, conductora y actriz, como cuando hizo de villana en el espectáculo Panam y circo).

En esta oportunidad Edith nos contó cuáles fueron las series que más le gustaron en estos meses, en donde la cuarentena fue gran protagonista, y aquellas que pudo disfrutar con su hija más pequeña.

The Good Doctor

The good doctor - Trailer primera temporada





Esta ficción tiene como protagonista a Freddie Highmore. El actor interpreta al cirujano Shaun Murphy que es autista (síndrome de Savant). Su llegada al hospital va a revolucionar todo y a generar escepticismo por parte de sus compañeros. Pero a fuerza de eficacia y exactitud en sus diagnósticos, el Dr. Murphy se logra colar en el corazón de todos. La serie se puede ver los martes por Sony Channell a las 20 y también está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

La palabra de Edith

“Es la serie con la que empecé el año y me encantó, porque muestra a un doctor que tiene el síndrome del sabio. El protagonista es el actor de Charlie y la fábrica de chocolate, que creció y hace un gran personaje. Me gusta porque tiene un muy buen ritmo: hay una historia que se desarrolla en cada capítulo y, por otro lado, hay una trama principal de cada uno de los médicos que integran el Hospital San José de Buenaventura. Me parece brillante la serie y si le quieren dar una oportunidad, el primer capítulo es espectacular, emotivo, brillante, te va a detonar algo dentro tuyo y va a hacer que no la quieras dejar nunca. Es genial.”

La maravillosa Señora Maisel

Tráiler de la primera temporada de "The Marvelous Mrs Maisel"





The marvelous Mrs Maisel, su título en inglés, se estrenó en 2017 y generó una revolución en el mundo de las ficciones. Creada por Amy Sherman-Palladino, esta historia logró colarse entre los mejores estrenos de los últimos tiempos. El planteo es simple pero novedoso: una ama de casa llamada Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan), casada y madre de dos hijos, que es abandonada por su esposo de un día para el otro. Este hecho va a hacer un click en esta mujer que se sacará el traje de la esposa judía perfecta y se convertirá en la “reina” del stand up neoyorkino. Cosechó muchos premios, entre ellos dos Globos de Oro en 2018 como mejor comedia y mejor actriz protagónica.

La palabra de Edith

“Es una gran serie. Excelente producción de los años 50 en Nueva York. Está muy bien hecha, muy lograda, con unos muy buenos diálogos, brillantes. Y tiene un personaje maravilloso que es la señora Maisel que es exquisito. La disfruté mucho.”

Anne with an E

Tráiler de la serie "Anne with an E"





Está producción está basada en el libro “Ana de las tejas verdes”, escrito por la canadiense Lucy Maud Montgomery y publicado por primera vez en 1908”. Es una ficción ambientada en 1890 en los Estados Unidos, que cuenta la vida de una huérfana de 13 años (interpretada por la actriz Amybeth Mcnulty) que llega a un pueblo por error. La vida de esta jovencita se verá modificada por las relaciones que comienza a tener con nuevos vecinos y una nueva familia. Es una serie para verla con todos los integrantes de la casa y que encontrás en Netflix.

La palabra de Edith

“Esta serie la vi con mi hija de 10 años. A veces no es fácil encontrar series para ver con tus hijos (aunque The Good Doctor también lo es). Es muy linda, muy deliciosa, muy dulce. Se mete en algunos temas que pueden generar debates familiares, una vez que la viste. Habla de la educación, se involucra con los sueños de juventud, con el despertar sexual de los adolescentes, con LGTB y la libertad sexual. Se sumerge en el derecho a elegir de las personas. Me parece deliciosa para ver con chicos, es muy disfrutable. Se estrenó la tercera temporada y la retomé para verla con mi hija Amparo.”

