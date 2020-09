¿Qué serie mirar? Gerardo Rozín nos cuenta cuáles son las tres ficciones que más le gustaron

Gerardo Rozín (Verónica Guerman - Teleshow)

Gerardo Rozín es conductor, junto a Jesica Cirio de La peña de Morfi, que se emite desde hace varios los domingos desde las 11 de la mañana en la pantalla de Telefe. Allí reúnen a cantantes que homenajean nuestras raíces nacionales mientras también se enseñan a preparan distintos platos. Una mezcla casi perfecta entre el arte culinario y el musical. En diálogo con Teleshow Rozin, que tiene una larga trayectoria en radio y televisión, nos contó las tres series que más lo atraparon en los últimos meses.

Goliath

Tráiler de la serie "Goliath"

Esta serie protagonizada por Billy Bob Thornton se estrenó en la plataforma Amazon en 2016 cuenta la historia de Billy McBride, un abogado que es despedido de su propio estudio (Cooperman & McBride) por sus compañeros. La vida de este hombre decae y comienza a deambular por bares bebiendo sin parar mientras atiende litigios de poca monta. Pero la llegada de un caso contra el mega estudio que lo dejó en la calle va a darle un nuevo sentido a su vida. Así McBride como el pequeño David se enfrenta contra sus ex compañeros representados en la figura del gigante Goliath.

La palabra de Rozín:

“Me gusta mucho la idea de una serie de abogados planteada desde una persona que está rota. Alguien que fue importante y ya no lo es, que, sin poder solucionar sus propios problemas (con el alcohol), junto a otros rotos, emprenden una lucha ilegal contra Goliath (la idea del enfrentamiento de David y Goliath). Contra el poder de verdad. Y es muy interesante porque él (Billy McBride) es muy inteligente y el “poder” sabe que este tipo le puede encontrar la falla y a su vez el poder se sabe invencible. Entonces me pareció muy interesante y una vuelta de tuerca sobre series de abogados que es muy buena. La primera temporada me parece extraordinaria con William Hurt. La segunda me pareció un poco sangrienta, más estilo cómic y la tercera es genial también. Para mí es muy buena Goliath.”

Normal People

Tráiler de la serie "Normal People"

Esta serie irlandesa,que podés ver en la plataforma Starzplay, está basada en la novela de Sally Rooney y cuenta la relación entre dos adolescentes Marianne y Connell, que son de diferentes clases sociales, se conocen durante los años de colegio y se enamoran. La historia impactó por la simpleza con la que se cuenta este vínculo, las escenas sexuales entre ambos y cómo se lleva adelante una relación de amor entre dos personas como cualquiera de nosotros.

La palabra de Rozín:

“Me encantó Normal People, me gustó el tono, las actuaciones. Hacía mucho que no veía una historia de amor tan bien contada. Y también hacía rato que quería ver una historia de amor sin hijos, como las de antes. Es en la etapa en la que vale arriesgar, vale irse... y tiene todos los condimentos: condición económica, de clase. Y sobre todo me gustó porque es una historia de amor de gente muy enamorada que se equivoca. Es una historia de amor donde vale equivocarse y a su vez no es gratis. Me encantó, es espectacular”.

The good fight

Tráiler de la serie "The Good Fight"

Esta historia surgió como un spin off de lo que fue The good Wife, protagonizada por Julianna Margulies entre 2009 y 2016 y que contaba la historia de una abogada, Alicia Florrick. La vida de esta mujer daría un vuelco de 360 grados cuando sale a la luz un affaire de su marido, que era una figura pública. Alicia se acerca a la profesión que la va a rescatar de la vergüenza pública y del ostracismo. Allí trabaja en un gran estudio jurídico con la abogada Diane Lockhart (Christine Baranski) que, como una especie de mentora de Alicia, será la protagonista de la continuación: The good fight, que está disponible en Amazon. Aquí Diane es la estrella junto a dos mujeres más, que enfrentan diversos casos mezclados con la realidad política de los Estados Unidos.

La palabra de Rozín:

“Es una serie extraordinaria para los que vienen de The Good Wife y para los que no también, porque esta historia va más a fondo. Es una de abogados donde todo el tiempo está presente el debate sobre la corrección política, que a veces se ve anestesiada y otras no. Pero lo que más me gustó, además de que es una gran serie y está bien actuada, es la manera en la que lo critican a Trump: el nivel de libertad que destila esta serie es increíble, porque no lo critican en joda como en Saturday Night Live. No es solo una sátira. Tiene un tono de televisión serio, clásico de ficción de abogados, donde son muy duros con el presidente. Y hay algo de esa libertad que me lleva a decir: ‘No puede ser!’ Se disfruta mucho la libertad y la inteligencia con que le pegan a Trump".

