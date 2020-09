Cómo será la celebración de los 45 años del Adiós Sui Generis

Sui Generis

Este jueves 24 de septiembre, desde las 21:00, se celebrará la mágica noche del Adiós Sui Generis. A través de un streaming en vivo con Nito Mestre -los tickets pueden adquirirse en EntradaUno-, se compartirá material inédito, habrá grandes músicos invitados y distintas sorpresas para los fanáticos del grupo que marcó un hito en el rock argentino.

Con la conducción del periodista Sergio Marchi -autor de las biografías de Charly García y Luis Alberto Spinetta-, el evento promete emocionar a distintas generaciones que disfrutaron de la banda integrada por Nito, Charly, Juan Rodríguez y Rinaldo Rafanelli.

Un 24 de septiembre, hace 45 años, se separaba Sui Generis. Para cerrar un ciclo de increíble éxito, el productor Jorge Álvarez anunció que el 5 de septiembre de 1975 se realizaría un recital en el Luna Park, al que se denominaron “Adiós Sui Generis”.

Nito Mestre encabezará la celebración por los 45 años del Adiós Sui Generis

Finalmente fueron dos en la misma noche con localidades totalmente agotadas. También se filmó una película y se grabó un disco doble (años más tarde se agregaría uno más) del concierto.

Nito Mestre reunirá este jueves a sus compañeros de banda Rinaldo Rafanelli y Juan Rodríguez (Charly también está invitado) para revivir y recordar esa experiencia única e irrepetible junto a los más inesperados protagonistas de ese mítico concierto.

Prometen que estarán casi todos. Desde el director de la película, Bebe Kamin, hasta los amigos más íntimos de la banda; y también parte del público, entrevistado en la fila del Luna Park, que hará revivir aquel emotivo día con sus anécdotas del concierto. Además, Gibson sorteará una guitarra Epiphone Hummingbird entre los primeros en llegar.

Imagen del Adiós Sui Generis

La historia del insistente pedido de Charly García esa noche: “No rompan nada”

“Por favor, no rompan nada”, repitió Charly en varias oportunidades durante los conciertos de despedida de Sui Generis en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975. El recuerdo del “rompan todo” de Billy Bond estaba latente y es por eso que el hombre del bigote -y en ese momento barba- bicolor insistía.

“Por favor, si se pueden sentar mataría. No tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Ustedes saben, soy una especie de Judas Iscariote”, afirmó Charly.

Al productor Jorge Álvarez, el artífice de los shows en el Luna, le costó convencer a Tito Lectoure para que le alquilara el estadio. El administrador del templo del boxeo se había prometido a sí mismo que no se iban a realizar más conciertos de rock en ese recinto luego de lo sucedido en 1972.

El Luna Park colmado en las dos presentaciones del Adiós Sui Generis

Sin embargo, principalmente gracias a la profunda amistad que sostenía con Álvarez, terminó accediendo. Es fácil imaginar que Lectoure le machacó la cabeza a Álvarez para que no sucediese nada y que éste último se la taladró a Charly. Y por eso la insistencia del músico en pedir que el público se comportara correctamente.

Los dos shows se realizaron el mismo día y era toda una preocupación saber cómo se iba a resolver el desalojo de la gente del primer concierto y la entrada de los que iban a asistir al segundo. El temor a incidentes estaba latente entre los organizadores. Y también entre los protagonistas.

Al final de la primera función, García le pidió a la gente: “Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando para entrar. Vamos a tocar dos temas más pero después de eso les pido que se vayan”. El público lo tomó bien, escuchó tranquilo ese par de canciones que faltaba y se empezó a retirar de forma ordenada.

Era un desafío realizar la transición en pocos minutos. Debían salir 14.600 personas y darle entrada a las 11.000 que rodeaban el estadio. No se registraron incidentes y la jornada continuó en calma.

Billy Bond en la noche del "rompan todo"

El recuerdo del “rompan todo”

El viernes 20 de octubre de 1972, en el marco del “Gran Festival del Rock” en el estadio Luna Park, todo se fue de las manos y el descontrol se apoderó de la noche. Además de La Pesada del Rock and Roll, esa jornada se presentarían Aquelarre, Color Humano, Litto Nebbia, Pappo’s Blues y Pescado Rabioso.

Los hechos tuvieron distintas versiones y, como siempre ocurre, con el paso de los años los mitos alrededor de lo sucedido crecieron a niveles insospechados.

Sin embargo, en una entrevista con la revista Viva en 2016, el propio Billy Bond -líder de la Pesada- dio su versión. “Las entradas eran muy caras, el Luna Park explotaba y los pibes de atrás se quisieron ubicar mejor. En eso, el dueño, Tito Lectoure, apareció con la policía, que daba palazos a mansalva”, recordó.

Parte del público rompió las rejas del estadio para intentar tener una mejor visión del recital

“Si dije o no ‘¡rompan todo!’ no importa, ni me acuerdo. Lo que importa es cómo te fajaban y torturaban en esos tiempos. Quedó esa frase y la policía se batió en retirada por 3.000 tipos que se rebelaron. Y los que nos criticaron por el desastre del Luna Park -la prensa, los artistas, los productores- cometieron un grave error. El ‘¡rompan todo!’ fue el primer grito revolucionario de verdad, del rock contra la represión”, agregó.

Al respecto, consultado por La Viola Web en 2012, Alejandro Medina, bajista de Manal y La Pesada, explicó: “Fue durante un momento difícil del país. La policía perseguía mucho a los jóvenes. Las plateas del Luna Park estaban vacías. Tito Lectoure nos había dicho que esa reja nunca se había roto. La verdad que no había buena onda. En nuestro primer tema, estábamos tocando ‘Fiebre de la ruta’, empezó todo el problema. Billy nunca dijo ‘rompan todo’. Le dijo al público que pase al sector platea”.

Los diarios de la época reflejaron lo ocurrido

Los medios de comunicación de la época reflejaron lo ocurrido esa noche. Por ejemplo, el diario La Opinión publicó: “Poco contribuyeron los desatinados intentos del cantante Billy Bond por convencer a la muchedumbre. Lo que siguió fue una desordenada coreografía de precipitados desplazamientos, filas derribadas, butacas destruidas y la extensa expectativa compartida por todos”.

Afortunadamente nada de eso sucedió en el Adiós Sui Generis, que fue una fiesta de principio a fin, quizás gracias al pedido insistente de Charly García: “No rompan nada”.

SEGUÍ LEYENDO:

A 45 años de Adiós Sui Generis: 2 recitales, los 27 porros de Charly, la pizza de Nito y el miedo a terminar presos

Nito Mestre, a 50 años del primer show de Sui Generis: el recuerdo de aquel día, la relación con su “hermanito” Charly García y el consejo de Paul McCartney