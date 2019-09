—No. Esta gira está basada, de alguna manera, en recordar. Mucha gente, te imaginás, tanto en los Estados Unidos como en España, se fue del país hace mucho tiempo y tiene el recuerdo de cuando estaban en la Argentina y escuchaban a Sui Generis, que es un clásico absoluto que tiene muchísimo tiempo de vida. Ya estamos cumpliendo los 50 años del primer show y no me molesta en lo más mínimo que me pidan sus temas. De hecho el 80 por ciento de los shows que vamos a dar van a ser canciones de Sui Generis, aunque también habrá algunas de mi etapa como solista y de las nuevas porque la gente quiere saber qué estoy haciendo ahora y le gusta cantar conmigo. Me baso en lo que me dijo Paul McCartney cuando lo conocí: “Tenés que tocar los clásicos, la gente viene a verte porque naciste -en mi caso- con Sui Generis”. Y en el suyo, con Los Beatles.