Los familiares más cercanos de Elsa Serrano despidieron sus restos en un cementerio privado de Pilar

En el Jardín de Paz de Pilar Elsa Serrano encontrará su eterno reposo (Foto: M Souto / Grosby Group)

Acatando los protocolos sanitarios que limitan a su mínima expresión la cantidad de concurrentes a los entierros, pero no pudiendo evitar los abrazos, vitales frente a tanto desconsuelo (¿quién podría juzgarlos?), el núcleo íntimo de Elsa Serrano inhumó sus restos en el Jardín de Paz de Pilar a primera hora de la tarde de este viernes.

Bajo un cielo limpio y con un sol radiante, casi un guiño del destino para quien logró que sus clientas brillaran con sus creaciones, las hijas, los yernos y los nietos de la adorada Elsa participaron de su entierro, todavía desconcertados por el desenlace fatal. En tanto, un grupo más numeroso de amigos y conocidos debió quedarse afuera del predio, imposibilitados de participar por las restricciones que rigen para evitar la propagación del coronavirus.

Un gazebo protege a los pocos seres queridos que pudieron participar del último adiós de Elsa (Foto: M Souto / Grosby Group)

Más amigos y familiares de la diseñadora debieron aguardar en el ingreso del cementerio (Foto: M Souto / Grosby Group)

El miércoles por la noche, luego de haber intercambiado mensajes con su amigo y colega Benito Fernández, Serrano se encontraba en su departamento de Retiro cuando un incendio se habría iniciado en su departamento, ubicado en el edificio de Maipú 986. Mientras aun se espera el resultado final del informe de los peritos, se trabaja en dos hipótesis: el fuego se produjo por el cortocircuito del transformador de unas lámparas dicroicas o bien, por la falla del sistema eléctrico de un aire acondicionado.

Esa noche, después de haber extinguido las llamas, los bomberos hallaron un cuerpo calcinado en el dormitorio principal. No pudo ser identificado. Recién al otro día la autopsia terminó confirmando lo que todos sospechaban: Elsa, una referente -y pionera- de la moda argentina y una figura muy querida en el espectáculo, había fallecido en el incendio. Los peritos también pudieron confirmar el motivo de su deceso: Serrano, de 73 años, se asfixió por inhalación de humo.

Las hijas de Elsa Serrano; fue una de ellas, Belén, quien terminó confirmando su mamá había muerto en el incendio, aun cuando no se podía identificar el cuerpo (Foto: M Souto / Grosby Group)

Ante las primeras informaciones, que si bien no terminaban de confirmar que se trataba de Elsa indicaban una única dirección al respecto (por caso, vivía sola), distintas figuras del mundo del espectáculo reaccionaron con pesar frente al único desenlace que parecía posible. Amigos, ex compañeros y colegas se volcaron a las redes sociales esa misma noche para manifestar su tristeza y conmoción por lo ocurrido.

Además, cerca de las 1:30 del jueves un mensaje de texto de una de sus hijas llegó al grupo de WhastApp conformado por los ex participantes de Corte y Confección, el programa de El Trece del cual Serrano había participado: “Mamá falleció”, escribió con absoluta crudeza Belén, consciente de la situación. Horas después la autopsia avalaría las palabras que nunca hubiera deseado pronunciar.

Elsa Serrano (Foto: Nicolás Aboaf)

Nacida en Calabria, Italia, Elsa Serrano llegó a la Argentina junto a toda su familia -conformada por 11 hermanos- cuanto tenía apenas nueve años. Desembarcó en la moda cuando “no éramos tantos en este mundo”, según le contó a Infobae en una entrevista reciente: “Primero estuvo Gino (Bogani). Yo empecé en el 75 y (Roberto) Giordano en el 73. Ahora hay muchos, son tantos que ni yo los conozco”.

Lo consiguió todo. Y todo lo hizo con su estilo. Diseñó vestidos que lucieron Mirtha Legrand, Susana Giménez, Amalia Lacroze de Fortabat y Norma Aleandro, pero también a Gina Lollobrigida, Sofía Loren, Catherine Deneuve. Y el traje de Diego Maradona y el vestido de novia de Claudia Villafañe en la boda del Luna Park. Además, viajó por el mundo como modista oficial de dos primeras damas: María Lorenza Barreneche, la esposa de Raúl Alfonsín, y Zulemita Menem, hija de Carlos Saúl Menem. Podría decirse que los 90 se vistieron de Elsa Serrano. Sin embargo, entró en quiebra con la crisis de fines de 2001. Y debió reinventarse desde su propia ruina. Lo hizo, claro. Con su sello, por supuesto.

Elsa Serrano ultimando los detalles del vestido de novia de Claudia Villafañe

Esta madre de tres mujeres y abuela de seis chicos nada extrañaba de aquella década que la colocó en lo alto porque le impidió lo más importante: “Esos años -decía Elsa- me quitaron mucho de la vivencia de mis hijas. Yo trabajaba mucho, me quedaba hasta cualquier hora, o sin dormir o viajaba. Pensándolo ahora digo: ‘Cuántas cosas me perdí de mis hijas o de mi primer nieto’. Después, me conformo. Soy canceriana y a todo le encuentro el lado positivo”.

Este viernes, esas hijas y esos nietos la despidieron bajo ese sol pleno de Pilar. Sin ningún reproche. El único tiempo perdido con esta mujer por todos querida y respetada recién empezó a correr ayer.

Ocho familiares, un par de ramos de flores, un dolor inmensurable: el último adiós de Elsa Serrano (Foto: M Souto / Grosby Group)

