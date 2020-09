El dramático recuerdo de Brian Lanzelotta sobre su dura infancia: “Mi papá me llevaba a robar y a comprar droga”

Brian Lanzelotta recordó su dura infancia: "Mi papá me llevaba a robar y comprar droga" (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

Brian Lanzelotta, actual participante del Cantando 2020, conmovió a Juana Viale y a los demás invitados de la emisión de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand con el recuerdo de su dura infancia. El intérprete hizo referencia a la complicada situación económica de su familia cuando era niño y contó que su padre lo llevaba “a robar y comprar droga”. Para él es un orgullo haber optado por “el camino más largo” y esforzarse día a día para seguir creciendo en su profesión y como persona.

Nacido hace 30 años en La Tablada, partido de La Matanza, el cantante tuvo una infancia con muchas carencias en su humilde casa junto a su hermano, su mamá y sus abuelos. Juana Viale, quien continúa reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand, al frente de sus tradicionales almuerzos, quiso ahondar un poco más en el tema, y él contó: “Siempre tuve bien claro lo que quería para mi vida. Siempre, de chiquitito. Tenía un padre golpeador, drogadicto, chorro… Mi papá me llevaba a robar, a comprar droga. Tenía cuatro o cinco años y veía lo que él decía”.

Soledad Silveyra, otra de las invitadas al ciclo de El Trece, se mostró sensibilizada al escuchar estas declaraciones y destacó que “es bueno” que cuente públicamente que pudo elegir otro camino para su vida. “Me da orgullo haber salido de todo eso -confesó- porque tranquilamente podría haber terminado siendo chorro, drogadicto o cualquier cosa. Elegí el camino más largo, el más difícil, pero todos esos golpes que me dio la vida me hicieron más fuerte y enfrento la vida de otra manera”.

“Llevando esto a la actualidad, en esta pandemia me tocó salir a vender alimentos para mascotas porque mi rubro está castigadísimo y yo no soy un artista consolidado o salvado económicamente: laburo de fin de semana a fin de semana. La vida me puso este desafío y tuve que salir… Me lo tomo como un trabajo más. Si desde chico vengo pasando por situaciones complicadas, esto lo sorteo de manera diferente. La vida te va poniendo a prueba y creo que voy superando exitosamente cada uno de los obstáculos”, señaló.

Lanzelotta, interpretando un tema de Karina La Princesita en el "Cantando" (Video: El Trece)

Gran Hermano 2015 lo llevó a la fama. Si bien no estuvo mucho tiempo en la casa más famosa del país, su romance con Marian García Farjat lo llevó a la fama y pudo cumplir el sueño de vivir de la música. A base de esfuerzo y talento continuó trabajando durante todos estos años y, cuando todo parecía complicarse por la pandemia del coronavirus, fue contratado para participar del Cantando. Mientras tanto, le está terminando de dar forma a otros proyectos, de la mano de su propia productora, BL Producciones.

“Estoy ayudando a cantantes que están queriendo crecer y salir adelante, como me pasó a mí en su momento. También estoy con un proyecto en una radio del partido de La Matanza: estoy por cerrar mi primer programa propio. Además, tengo mi primer show por streaming el 10 de octubre. Son todos proyectos que estoy llevando adelante con mi representante, Gastón, y estoy súper contento. Hay obstáculos que estoy enfrentando, pero muy positivo. Vamos con la positiva”, dijo.

Conmovida al escuchar estas palabras, Solita lo alentó a seguir por ese camino: “Usá tu Instagram para ayudar a pibes, con tanta gente que va a quedar en la pobreza…”

