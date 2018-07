—Yo tenía muchos nervios. Imaginate que era una duda de ocho años. Y no es una duda que vos decís "Che, ¿me gusta el color rojo o me gusta el color verde?". No, es "¿tengo un hijo o no tengo un hijo?". Eso te cambia la cabeza, es para siempre, no es para un momento. Entonces se hizo larga la espera. Llegó el momento de hacer el ADN y a mí me mató. Yo siempre voy adelante, no paro, voy como caballo; pero ese día entré y me choqué con la realidad. Estaba mi hijo ahí, aunque yo todavía no sabía que era mi hijo.