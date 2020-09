Adrián Suar y la crítica situación de PolKa: “Estamos teniendo un problema enorme con los trabajadores, es una incertidumbre total”

Adrián Suar habló de la crisis de PolKa





Adrián Suar nuevamente se refirió este domingo a la situación que atraviesa Polka, la productora que fundó hace 25 años y que este año se quedó sin ficciones en el aire a mediados de marzo, cuando se suspendieron las grabaciones de Separadas, como consecuencia de la pandemia de coronavirus. El pasado 1° de julio, el actor y actual gerente de programación de El Trece había emitido un comunicado asegurando que la situación era “insostenible”. Hoy, en diálogo con Juana Viale en los clásicos almuerzos del domingo dio detalles de la crisis que atraviesa como ya lo hizo en varias entrevistas durante las últimas semanas.

“Quiero aclarar que con los actores nunca tuve ningún problema, quiero decirlo porque se mezcla todo, uno da trabajo a todos, pero los actores también van y vienen”, comenzó Suar. Sin embargo, alertó: “Estamos teniendo un problema enorme con los trabajadores, es una incertidumbre total para ellos y para mí también, y se vive una situación muy fuerte porque tenés gente en relación de dependencia, de hecho me llamaron un par de personas con menos personal a cargo que están pasando por lo mismo. Como productor tengo una responsabilidad, pero esto me supera porque la actividad de una ficción cambia mucho ahora, te hace repreguntar muchas cosas”.

“A la productora le cambió muchísimo la manera de producir con la llegada de las nuevas plataformas y eso también influyó que se parara todo con la pandemia. Antes hacíamos dos ficciones diarias y después empezó a hacer menos”, reconoció. “Cuando te cambia el negocio es todo un tema, ya no tenemos 200 horas al aire si bien estamos haciendo acuerdos con plataformas como Netflix”, aseguró el productor.

“Hace 25 años que trabajo con todas las asociaciones vinculadas al medio, me gustaría tener mejor relación con ACTORES fuera mejor”, sostuvo Adrián cuando Juana Viale le preguntó sobre cómo era su relación con el gremio que preside Alejandra Darín. “A veces siento que no se termina de entender la dinámica de la producción de ficción y se habla desde el desconocimiento”, lanzó. Y puso hincapié en comparar lo que pasa en nuestro país con el resto del mundo: “En otros países el Estado tiene medidas fiscales para ayudar a las producciones de ficción”.

“Varias veces pensé en hacer otro tipo de programas pero lo mío es la ficción. Ciertas cosas en defensa de la producción nacional se podrían hacer, pero más allá de una política de Estado en ese aspecto, en El Trece, tenemos la política de hacer ficción nacional y nos va bien. Cada canal elige”, aseguró cuando la conductora quiso saber su opinión sobre las novelas extranjeras que hoy abundan en la pantalla. Sin embargo, reconoció que en la pantalla que dirige puso al aire la novela turca Las mil y una noches que se transformó en un verdadero éxito.

En las últimas horas, a partir del anuncio sobre la delicada crisis de PolKa, el productor Carlos Rottemberg compartió con Teleshow una carta a la cual tituló “Polka puede cerrar, Adrián Suar no” donde aportó su mirada sobre el delicado presente del espectáculo y le habla a Adrián Suar, su amigo. Pero también a un par, a alguien que -al igual que él- conoce como pocos la industria audiovisual.

Hace dos semanas, Ricardo Rodríguez y Sergio Vainman, representantes de Argentores, hablaron en una sesión que se realizó en el Senado para debatir sobre la problemática de las productoras argentinas, entre ellas Polka.

“Polka, sin dudas, fue históricamente una de las empresas más importantes de la historia audiovisual de Argentina. Se formó en 1994 y realizó 35 series, coproducciones con Netflix, HBO, Fox, Turner, Flow, 42 novelas, 20 películas –entre ellas El hijo de la novia–, y 23 obras de teatro”, introdujo Rodríguez este lunes ante senadores y otros representantes del sector.

“Durante muchos años –continuó– produjo por lo menos dos novelas por año. Ninguna empresa en Argentina llegó a producir lo que produjo Polka y yo tuve la posibilidad de trabajar en la empresa varias veces, hice tres o cuatro novelas”.

“Estamos preocupados por la situación de nuestros autores porque no tienen trabajo. Esto no va a cambiar y va a ir de mal en peor. Lo que vamos a lograr con nuestros creadores es que terminen trabajando para afuera. Nosotros formamos autores en universidades de primer nivel. Y estos autores se están yendo a trabajar afuera porque no tienen trabajo acá. Eso está pasando hace bastante tiempo. Hoy es mucho más fácil trabajar para el exterior y hay mucha gente que trabaja desde acá escribiendo series y películas. La situación de nuestros trabajadores va a empeorar si nosotros no generamos las leyes que necesitamos para que nuestros trabajadores y nuestros creadores puedan estar representados”, describió en ese momento.

